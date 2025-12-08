Influencer entregó botellas de whisky y machetes a habitantes de calle y causa polémica

El caso de un Influencer que decidió repartir botellas de whisky y machetes a habitantes de calle en distintas ciudades de Estados Unidos ha encendido una fuerte polémica en redes y entre expertos en seguridad.

La viralidad, según él mismo reconoce, es la motivación detrás de una serie de videos que han generado más preguntas que risas, y que ponen sobre la mesa el debate sobre los límites del contenido que se publica en plataformas como TikTok e Instagram.

Keith Castillo, conocido como “povkarson”, publicó durante Acción de Gracias un video que superó los 14 millones de reproducciones. En él se le ve entregando machetes de 18 pulgadas y bebidas alcohólicas a personas en situación de calle en Austin y Nueva Orleans. “¿Toma, quiere uno de estos?”, pregunta mientras un hombre acepta sin dudar. Como si fuera un gesto festivo, Castillo reparte los objetos mientras se graba sonriendo.



Influencer provoca debate con entregas reiteradas en varias ciudades

Las polémicas no terminaron ahí. Un subtítulo incrustado en la publicación decía “Mantener a las personas sin hogar en las calles”, frase que muchos interpretaron como una burla dirigida a quienes viven en condiciones vulnerables. Castillo aseguró que los machetes, marca Gordon, de acero inoxidable, los consiguió en línea por menos de cinco dólares, lo que le permitió repartir varios en cuestión de días.

El 20 y 22 de noviembre difundió otros videos donde entrega más machetes, esta vez sin empaque, junto con botellas de vodka. Bajo su propia justificación, estas “espadas gigantescas” servirían para darles “protección” a quienes viven en la calle.

Sin embargo, usuarios de redes como Instagram le cuestionaron la intención real: “No los mantienes a salvo, los haces peligrosos”, escribió uno de ellos.

Castillo, de 29 años, dijo encontrarse en una gira iniciada en octubre, transportando “como 30 machetes” en su vehículo mientras visita ciudad tras ciudad para grabar contenido. Ya pasó por Austin, Nueva Orleans y Little Rock, y anticipó que planea llegar a Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York para repartir “machetes y bolas de fuego”, como llama a pequeñas botellas de whisky cinnamon de alto grado alcohólico.



Reacciones, críticas legales y el papel del Influencer en la seguridad pública

El Influencer asegura haber consultado con la policía, quienes, según él, le dijeron que no estaba incurriendo en ningún delito al entregar machetes. También afirmó que no ve problema en entregar alcohol a personas vulnerables: “Me da igual, es bueno para los clics y las visualizaciones”, dijo abiertamente.

Aunque poseer un machete no es ilegal, especialistas en seguridad advierten que la combinación de armas blancas y alcohol podría facilitar situaciones peligrosas. Joseph Giacalone, sargento retirado del NYPD, calificó las acciones como irresponsables y “casi absurdas”.

Mientras el debate crece, Castillo continúa generando contenido y polémica. Su figura vuelve a abrir la discusión sobre la responsabilidad social y ética de quienes, en su rol de Influencer, encuentran en los límites del comportamiento extremo una puerta hacia la viralidad.