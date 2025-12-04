Publicidad

Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme"

Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme”

La creadora de contenido estaba consolidando su marca Bike Girl cuando perdió la vida en un accidente en Piedecuesta, Santander.

Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme"
Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme”, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @sofía_quiroz10
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Este pasado 26 de noviembre la comunidad digital de Colombia quedó conmocionada tras el fallecimiento de Sofía Quiroz Ramírez, una joven de 25 años, quien se dedicaba a crear contenido relacionado con las motocicletas en su cuenta conocida como ‘Bike Girl’.

Las autoridades conocieron que la influencer perdió la vida en un accidente vial, donde la joven por intentar adelantar en simultánea a dos vehículos en plena vía terminó perdiendo el control de su motocicleta y terminó siendo arrollada por un camión, lo que ocasionó que perdiera la vida a los pocos minutos.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

Se conoció que la joven en su perfil de redes sociales, se dedicaba a publicar su contenido sobre motocicletas, en donde compartía opiniones, reseñas y otros comentarios relacionados a estos vehículos.

Al momento de perder la vida, Sofía Quiroz contaba con más de 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram y cerca de los 12.000 en su TikTok. Tras presentarse su fallecimiento, varios colegas motociclistas le compartieron un sentido mensaje de pésame por su pérdida esto en las publicaciones en redes sociales.

¿Cuál fue el último mensaje de Sofia Quiroz?

Por medio de sus redes sociales, la influencer compartió una historia en su Instagram antes de su fallecimiento. Sin embargo, el mensaje se logró viralizar debido a que muchos lo tildaron de premonitorio.

Te puede interesar: Hallan cuerpo sin vida de reconocida influencer en un bosque; tenía 31 años

En dicha historia, la influenciadora había dado a conocer que se le habían roto sus gafas. Al punto que llegó expresar su preocupación y un deseo de evitar un accidente por manejar sin ellas. "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas", fue el último mensaje que publicó Sofia Quiroz.

Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme”
Último mensaje de la influencer colombiana antes de su accidente mortal: "Espero no estrellarme”
Foto: imagen tomada de redes sociales

Hasta el momento, las autoridades se encuentran realizando la investigación pertinente, con el fin de determinar si existió responsabilidad de la creadora de contenido o si hubo negligencia por parte de los vehículos que rodeaban a la mujer en el momento del accidente que le quitó la vida.

Ante esto, las autoridades le recuerdan a los conductores de motocicletas el llamado a la prudencia y a la máxima precaución al momento de manejar su vehículo, esto con el fin de reducir y prevenir drásticamente este tipo de incidentes en las vías del país.

