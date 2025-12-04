¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Alberto García, actor, dramaturgo y director, quién perdió la vida en Bogotá este miércoles 3 de diciembre a la edad de 88 años, esto por causas naturales según informaron medios de comunicación.

La Asociación Colombiana de Actores (ACA) fue la encargada de confirmar la partida del artista boyacense, esto por medio de un comunicado donde resaltó que su presencia fue crucial en el teatro, el cine y la televisión, dejando "un gran legado en la dramaturgia colombiana".

Se conoció que el actor demostró desde temprano su inclinación por las artes, debido a que Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia y fue allí donde se unió al grupo de teatro El Búho, compartiendo escenario con Santiago García, director del teatro La Candelaria, y Fausto Cabrera.



Posteriormente, consolidó su formación artística en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón de Bogotá, bajo la dirección de Víctor Mallarino. Su trayectoria también incluye la dirección del Teatro Popular de Bogotá (T.P.B).



¿Cómo fue la carrera de Luis Alberto García?

A lo largo de su extensa carrera, Luis Alberto García demostró ser un referente de la actuación y la dirección., al punto que participó en recordadas series como Lejos del nido, La tregua, Bolívar, el hombre de las dificultades, La mujer del presidente, Marcela, entre otras series.

Sin embargo, su rol más destacado en la televisión fue su papel en la novela ‘Hasta que la plata nos separe’. De igual forma, en el campo de la dramaturgia su nombre se convirtió en un pilar fundamental.

Fue autor y director de varias piezas teatrales, entre ellas Los caballeros del Dorado, Adiós para siempre, La ópera de los tres gramos, El gorro de cascabeles y La Gaitana. En donde la obra I Took Panamá es considerada una de las más importantes del teatro nacional y un referente fundamental en el teatro colombiano.

Luis Alberto García logró en su carrera ser director de series como Bataklan y la obra Historias de hacha y machete de Jorge Valencia Villegas, como parte del proyecto "2010, 200 años de independencia".

¿Cómo despidieron a Luis Alberto García?

Figuras del entretenimiento lamentaron la partida de Luis Alberto García y resaltaron su gran aporte a las artes escénicas. Artistas como Freddy Ordoñez, Carmenza Gómez, Luis Fernando Bohórquez, Carolina Cuervo, Cristina Campuzano y Aida Bossa se despidieron del maestro.

Sumado a esto, La Asociación Colombiana de Actores cerró su homenaje con un sentido deseo: "Que la tierra te sea leve". La televisión colombiana y el teatro nacional han perdido a uno de sus rostros más destacados.

“Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano”, agregó ACA.