En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
SUBSIDIOS PARA MUJERES
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Aterrador relató de sobreviviente a un ataque de hienas; casi pierde la cara

Aterrador relató de sobreviviente a un ataque de hienas; casi pierde la cara

Un hombre en Sudáfrica contó su terrible experiencia de cómo sobrevivió al ataque de varias hienas mientras dormía en un camping con sus amigos. Conoce la historia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad