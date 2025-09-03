Aterrador relató de sobreviviente a un ataque de hienas; casi pierde la cara

La historia de Nicolás Hohls, un joven sudafricano de 27 años se volvió viral tras relatar como sobrevivió al ataque de dos hienas mientras dormía en una tienda de campaña. El suceso ocurrió durante una despedida de soltero en un camping de Santa Lucía, Sudáfrica.

El episodio ocurrió el pasado domingo 31 de agosto, cuando Nicolas fue sorprendido por los animales que ingresaron la tienda. Las hienas ingresaron por medio de una abertura en la parte superior de la tienda, la cual funcionaba como ventilación, lo que facilitó el ingreso de las hienas a este lugar.

¿Cómo fue el ataque de las hienas a Nicolas Hohls?

Informó el propio Nicolas Hohls al portal Primedia que: “La más grande me agarró el tobillo. Me dolía tanto que, al intentar incorporarme, el más pequeño me mordió en la cara. Pude ver la silueta del otro en mi tobillo durante una fracción de segundo, y luego ya no pude ver nada porque mi cabeza estaba dentro de la boca del otro.”



Pese el ataque, Nicolás explicó que tuvo capacidad de reacción y logró zafarse de los animales gracias a una descarga de adrenalina que tuvo en ese momento, lo que permitió usar sus manos y presionar los ojos y otras zonas sensibles de la cara de los animales, lo que permitió que lo soltaran.

“Con una descarga de adrenalina, creo, logré liberar la cabeza y girarla hacia un lado, y como ya veía un poco mejor, logré ponerle las manos en los ojos y en las zonas sensibles de la cara, y me soltó. ¡Qué suerte!", explicó la víctima. De igual forma, comentó que las hienas al ver que no sería una presa fácil se alejaron de la tienda de campaña.

¿Qué sucedió con la salud de Nicolas Hohls?

Su padre, Colin contó para este mismo medio que Nicolas Hohls asistió a este campamento junto a 30 amigos y que, tras beber, se retiró a dormir a su tienda. El hombre recordó el momento en que escuchó los gritos y lo encontró gravemente herido: “El ataque duró menos de un minuto, pero al final, ni siquiera pude reconocer a Nicolas”.

Una vez ocurrió el ataque, Nicolas Hohls fue trasladado de emergencia a un hospital local donde fue tratado por sus heridas en la cabeza, rostro, la pierna y el tobillo. Las lesiones en la parte inferior de su cuerpo las dejaron abiertas para evitar complicaciones de infecciones. En total, Nicolas recibió un total de 70 puntos de sutura para tratar las lesiones faciales y craneales.

