En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINK DE TRASLADOS PARA COLEGIOS
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Manchis, la perrita que frustró un atentado con dinamita; todo quedó en video

Manchis, la perrita que frustró un atentado con dinamita; todo quedó en video

La perrita Manchis apagó con su hocico la mecha de una dinamita y evitó una tragedia en la casa del periodista Alberto Mesías.

Manchis, la perrita que frustró un atentado con dinamita
Manchis, la perrita que frustró un atentado con dinamita
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 10:38 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad