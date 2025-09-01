Manchis, la perrita que frustró un atentado con dinamita; todo quedó en video

En Huaral, Perú, un hecho insólito salvó la vida de una familia. Un encapuchado lanzó un cartucho de dinamita contra la vivienda del periodista Alberto Mesías Zárate, pero fue su perrita Manchis quien impidió que todo terminara en desastre.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto se acercó hasta la reja de la casa y, tras encender la mecha del artefacto, lo dejó caer en el interior. Pese a los ladridos de la mascota, el hombre no se detuvo y el explosivo quedó encendido a pocos metros de la puerta.

Lo que parecía un destino inevitable cambió gracias a la reacción de la perrita. Manchis corrió hacia el cartucho, lo olfateó y, al manipularlo con el hocico, logró apagar la mecha. La acción dejó inactivo el artefacto, evitando que la dinamita estallara y causara una tragedia.

La familia salió ilesa, pero el susto encendió las alarmas en el vecindario y en todo el gremio periodístico. Lo que pudo ser una noche de horror se convirtió en un episodio marcado por el instinto y valentía de una mascota.

El periodista, director del portal Central de Noticias, aseguró que no había recibido amenazas previas. Sin embargo, en semanas recientes publicó investigaciones sobre presuntas redes de tráfico de terrenos en la provincia de Huaral.

Las autoridades no descartan que este hecho esté vinculado a esas publicaciones. La Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), llegó hasta la vivienda y verificó que el explosivo no detonó gracias a la intervención de Manchis. El cartucho fue retirado y quedó como evidencia dentro de la investigación.

Mesías Zárate formalizó la denuncia en la comisaría del sector y aseguró que continuará con su labor periodística, aunque reconoció la preocupación por la seguridad de su familia.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el atentado y expresó su respaldo al comunicador. En un comunicado oficial, exigieron a la Policía y al Ministerio Público identificar rápidamente a los responsables y brindar protección al periodista.

“La ANP hace una exhortación pública (…) para que desarrollen actuaciones céleres y diligentes en este caso a fin de individualizar a los responsables de este ataque, y brindar la debida protección al hombre de prensa”, señaló el pronunciamiento.

El gremio también advirtió que este incidente se suma a una cadena de amenazas y agresiones que se vienen registrando contra comunicadores en distintas regiones del país. Recordaron que atentar contra periodistas no solo afecta su seguridad, sino que compromete el derecho de la ciudadanía a estar informada.