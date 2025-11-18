Creciente en Silvania deja un hombre fallecido y su familia desaparecida; perrito aparece

La emergencia en Silvania se desató en minutos. Un aguacero fuerte, de esos que llegan sin advertencia, provocó una creciente súbita que terminó arrastrando un vehículo donde viajaba una familia. El saldo es trágico: un hombre fallecido, tres desaparecidos y la mascota encontrada sin vida. Las autoridades siguen rastreando el carro que la corriente se llevó.

Todo ocurrió la noche del domingo 17 de noviembre. Cerca de las 9:50 p. m., el caudal de la quebrada Yayatá aumentó de forma abrupta después de prolongadas lluvias. La vereda La Esperanza fue una de las zonas más afectadas: alrededor de 60 habitantes tuvieron que ser evacuados al salón comunal y varias viviendas quedaron seriamente dañadas o completamente perdidas.

Puedes leer: VIDEO: Se salvaron de milagro; mujer y su hijo casi son atropellados por un camión



El momento más crítico se vivió en la vereda El Hato. Allí, la corriente sorprendió a conductores que se movilizaban hacia Bogotá. En cuestión de segundos, el agua superó la vía, atrapó varios vehículos y arrastró sin freno el carro en el que viajaba la familia ahora desaparecida. Según el reporte inicial, en la parte alta del sector se habría represado el agua, lo que desató una avalancha con una fuerza imposible de controlar.

En medio del caos, una mujer logró sobrevivir y fue encontrada metros abajo, herida, pero con vida. Fue llevada de urgencia a un centro asistencial del municipio. Minutos más tarde, los organismos de socorro ubicaron el cuerpo sin vida de un hombre adulto mayor.

Durante las labores de rescate también apareció la mascota que viajaba en el carro, pero sin vida. De las tres personas restantes no se tiene rastro. Familiares y habitantes de la zona han encontrado pertenencias, restos del vehículo y objetos arrastrados por la creciente, pero aún no se ha logrado ubicar a los demás ocupantes ni el carro completo.

Publicidad

Creciente en Silvania deja un hombre fallecido y su familia desaparecida;

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó un balance preliminar: 16 viviendas con pérdida total, cerca de 60 personas afectadas y dos ciudadanos en centros de salud. Además, confirmó que desde primeras horas se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de búsqueda con bomberos, Defensa Civil y demás organismos locales.

Publicidad

Las imágenes divulgadas muestran la magnitud del evento: una corriente que arrasó todo a su paso, rescates a oscuras y viviendas totalmente afectadas.

Puedes leer: VIDEO: Camioneta causa aparatoso accidente en Puente Aranda; deja una mujer sin vida

¿QUIÉN ERA EL CONDUCTOR?

El conductor del vehículo arrastrado era Segundo Miguel Villota, funcionario de la Contraloría General, perteneciente a la Delegada para la Responsabilidad Fiscal. La entidad confirmó su fallecimiento y expresó condolencias a sus compañeros y seres queridos.