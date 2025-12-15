Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Margarita Rosa de Francisco se casó; revelan VIDEO de la ceremonia privada

Margarita Rosa de Francisco se casó; revelan VIDEO de la ceremonia privada

Lejos de los reflectores y sin anuncios previos, la actriz se casó tras más de 15 años de relación. En un video que se compartió en redes se revela cómo fue la ceremonia íntima que pocos conocían.

Margarita Rosa, actriz colombiana
Margarita Rosa se casa y lo comparte en sus redes sociales
Foto: Instagram de Margarita Rosa
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

La actriz, presentadora y escritora Margarita Rosa de Francisco contrajo matrimonio con su pareja de larga data, Will Van Der Vlugt, en una ceremonia íntima frente al mar y compartió algunos detalles con el público.

La noticia se confirmó tras la difusión de fotografías diarias y un video publicados en su cuenta oficial de Instagram, donde dio a conocer el momento y la emoción de dar el “sí” junto a su compañero tras una relación de más de 15 años.

Puedes leer: Esta es la razón por la que Margarita Rosa de Francisco decidió no ser madre

Matrimonio de Margarita Rosa de Francisco con Will Van Der Vlugt

La ceremonia se llevó a cabo en un entorno natural y discreto, de manera sencilla, una ambiente que resuena con el estilo personal de la actriz, quien mostró en varias ocasiones su preferencia por mantener aspectos de su vida privada lejos del ojo público.

En las imágenes compartidas, la pareja aparece sonriente junto al mar, en lo que fue una celebración sencilla pero llena de simbolismo.

Margarita Rosa y Van Der Vlugt han construido una relación sólida durante más de una década, primero viviendo largos años como pareja sin formalizar la unión y luego tomando la decisión de consolidar su vínculo con el matrimonio.

La decisión de casarse surgió después de un largo periodo de convivencia y de conversarlo como algo importante para ambos, aunque siempre con la intención de mantener la celebración en un círculo cercano de familiares y amigos.

Margarita Rosa lució un vestido sobrio en tonos claros, mientras que Van Der Vlugt escogió un atuendo acorde con el ambiente playero donde se llevó a cabo el evento.Las imágenes compartidas muestran a la pareja en un ambiente de tranquilidad y alegría, celebrando un momento que han esperado por años.

La boda de Margarita con Will marca su tercer matrimonio. Aunque la actriz tuvo dos alianzas antes, su unión con el productor y fotógrafo holandés se caracteriza por la estabilidad y la decisión conjunta de formalizar una relación de largo plazo.

Tras el anuncio, seguidores y colegas de la industria enviaron mensajes de felicitación a la pareja a través de redes sociales, destacando la discreción con la que se realizó la unión y la felicidad de Margarita Rosa en este nuevo capítulo de su vida personal.

Puedes leer: Margarita Rosa de Francisco sorprende al hablar de su matrimonio con Carlos Vives

Muchos destacaron la imagen de la actriz, quien a lo largo de su carrera viene siendo una figura visible en televisión, cine y literatura, ahora celebrando una etapa que combina su vida profesional con una historia sentimental de muchos años.

Mira también: BODA de ENSUEÑO en GRECIA: Así fue el lujoso matrimonio de la hija de CARLOS CALERO

