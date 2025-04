Esta es la razón por la que Margarita Rosa de Francisco decidió no ser madre

La actriz, escritora y presentadora Margarita Rosa de Francisco , desde hace décadas, una voz que desafía las convenciones. Su reciente reflexión sobre la decisión de no tener hijos ha vuelto a poner en el centro del debate público una pregunta muchas veces silenciada,

Durante una entrevista en la que abordó diferentes aspectos de su vida personal, Margarita fue tajante al explicar su postura .

“Nunca se me despertó ese instinto. Mi hermana sí tenía esa cosa calurosa que tiene la niña que juega a las muñecas, en cambio, las mías eran como cualquier cosa. Yo quería ser como la profesora, la cantante, una cosa de más yo y no el hijo. Y eso nunca se me quitó” , expresó.

Esta afirmación no solo revela una constante en su vida desde la infancia, sino que además expone una sinceridad poco común en el medio artístico.

En otras ocasiones, la también escritora exploró esta temática desde una mirada introspectiva. Margarita profundizó aún más , “No soy una admiradora fiel de la raza humana , no creo que seamos la última maravilla, y quizás por esa temprana desilusión no floreció en mí el anhelo por multiplicarla” .

Margarita Rosa de Francisco anunció que se casará en este 2025 /Foto: Instagram Margarita Rosa

No obstante, su decisión no estuvo exenta de preguntas internas. En declaraciones recientes, Margarita confesó haberse cuestionado si detrás de su elección había algo de egoísmo o de temor.

“Yo no sé si nunca tuve hijos por egoísta o por miedo también. Creo que no hubiera sido tan buena mamá. Les hubiera dado tanto gusto en todo que me hubieran sacado los ojos después. Pero nunca me arrepentí de no haber tenido hijos”, expresó.

Actualmente, Margarita Rosa mantiene una relación con el fotógrafo holandés Will van der Vlugt, quien tiene dos hijos adultos. Aunque ella no asumió un rol maternal con ellos, sí manifestó respeto y cariño hacia su pareja y su familia, describiéndose más bien como “una espectadora” de sus vidas.

La postura de Margarita Rosa de Francisco pone de relieve una discusión necesaria sobre la libertad femenina de decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. En un contexto en el que aún persisten mandatos sociales que asocian la maternidad con la realización personal, la actriz caleña reafirma con serenidad que hay otras formas de vivir plenamente.

Su caso, lejos de ser una excepción, puede servir como inspiración para quienes también han optado por no seguir el camino tradicional. Margarita no solo eligió una vida sin hijos, sino que tiene el valor de hablar de ello con transparencia, autenticidad y sin culpa.

