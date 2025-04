¿Una indirecta a Carolina Cruz? Lincoln Palomeque deja dura reflexión sobre la 'intuición'

Lincoln Palomeque , conocido por su participación en exitosas producciones como Perfil falso y Café, con aroma de mujer, volvió a ser el centro de atención.

Esta vez no por un nuevo proyecto actoral, sino por una reflexión que publicó en sus historias de Instagram, la cual despertó una ola de comentarios y especulaciones entre sus más de cuatro millones de seguidores.

“El problema no son los demás, el problema está en uno mismo cuando acepta estar donde sabe que no debe estar o con quien no debe estar”, escribió el actor.

Acompañó la frase con una observación que amplió su alcance : “Esto aplica para los negocios, las amistades y las relaciones . La intuición es clave”.

Lincoln Palomeque y su mensaje reflexivo Foto: Captura de pantalla Instagram de Lincoln Palomeque

Aunque Palomeque no mencionó a nadie en particular, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como una alusión a su pasada relación con la presentadora Carolina Cruz, con quien mantuvo una larga historia sentimental que finalizó en 2022.

Desde su separación, tanto Cruz como Palomeque han optado por mantener un tono respetuoso y reservado frente a los medios , priorizando siempre el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador.

Publicidad

A pesar de los rumores no confirmados que surgieron en su momento —como una posible infidelidad—, ambos han evitado el escándalo y han mostrado un modelo de coparentalidad que ha sido aplaudido por sus seguidores.

Carolina cruz celebrando el Día de las Velitas con Lincoln Palomeque Foto: Redes sociales de Carolina Cruz

Durante la pasada Semana Santa, Carolina Cruz compartió imágenes disfrutando de unas vacaciones junto a su actual pareja, el piloto Jamil Farah. Mientras tanto, sus hijos permanecieron con Palomeque, quien también aprovechó el receso para publicar la citada reflexión.

Publicidad

Este cruce de momentos provocó que muchos vieran el mensaje del actor como una indirecta, más aún considerando que Carolina ha sido abierta sobre su nueva relación, manejándola con discreción y respeto.

¿Cómo es la relación de Lincoln Palomeque con sus hijos?

A pesar de la ruptura, Lincoln continúa participando activamente en momentos clave de la vida de sus hijos. Así lo evidenció una publicación reciente de Cruz en la que celebraba el cumpleaños de Matías.

En el video compartido por la presentadora, se puede ver al actor presente en la celebración familiar , lo que refuerza la imagen de padres comprometidos que han construido juntos.

La actitud madura y empática que ambos han mostrado les ha valido numerosos elogios en redes sociales. Comentarios como “qué ejemplo de crianza compartida”, “se ven muy lindos los cuatro” o “admiro cómo manejan su relación como padres” se multiplican cada vez que comparten momentos juntos.

Por ahora, Palomeque no ha dado más pistas sobre el sentido de su mensaje. ¿Fue una reflexión general? ¿Una mirada al pasado? ¿O simplemente una señal de crecimiento personal? Lo cierto es que su publicación volvió a poner en la mira una historia que, aunque cerrada en el plano amoroso, sigue siendo tema de conversación en el mundo del entretenimiento.

Mira también: Carolina Cruz y la preocupación por sus hijos