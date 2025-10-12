“No sabía”: Insólita confesión de una mujer al saber que su novio era su hijo biológico

En un relato que generó mucho debate y conflicto en redes sociales, una mujer de Brasil reveló un giro dramático, donde descubrió que el hombre con el que mantenía una relación amorosa era, en realidad, su hijo biológico, a quien había entregado en adopción durante su adolescencia.

La mujer protagonista de 34 años, residente en el municipio brasileño de Goiânia compartió su testimonio entre lágrimas a través de un video difundido en plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook. En este explicó cómo se enteró que el hombre que amó, realmente era su hijo.

Esta historia de la adopción se remonta a su niñez. Según relató, ella quedó embarazada cuando tenía apenas 12 años, siendo su novio de entonces, de 16 años, el padre del bebé. Debido a su corta edad, sus padres se opusieron a que se hiciera cargo del niño. Tomaron la dolorosa decisión de entregar al recién nacido a la familia de su exnovio para que lo criara.

Sumado a esto, la mujer indicó que sus padres "no querían que me hiciera responsable de mi hijo". Esta situación generó gran tensión entre las familias, y una vez que el hijo nació, ella perdió todo contacto con él. Pese al dolor, la joven prosiguió con su vida común y corriente.



¿Cómo se enteró la mujer de que su novio era su hijo?

Años después, la mujer conoció al joven en una reunión social en Goiânia y en ese punto creció en ellos surgió una "conexión especial" y una "inmediata atracción" que los llevó a iniciar una relación sentimental estable que duró varios meses. Pese a eso, comenzaron a notar muchas coincidencias en sus historias.

Él le confesó que fue adoptado y que desconocía la identidad de su madre biológica. Por su parte, ella compartió la experiencia de haber dado a su hijo en adopción siendo una niña. La mujer expresó que la conversación parecía normal, "pero había cosas que no cuadraban. Los lugares, las fechas, los nombres. Todo coincidía demasiado".

Situación por la cual, la duda creció en la joven y le propuso realizar una prueba de ADN para descartar el parentesco. Poco antes de recibir el resultado, la mujer se preparaba para conocer a la familia de su novio. El joven le había contado que tenía una "madre de acogida" que lo había criado desde los 7 años, y que era muy cercano a sus abuelos.

Durante el video la mujer contó que, al llegar a la cena, la abuela de su pareja la recibió enseguida, y ella se quedó "en shock". Y la situación se agravó cuando llegó la prueba de ADN y confirmó que el hombre con el que estaba saliendo era su propio hijo biológico.

"Cuando recibimos el resultado, sentí que el mundo se me caía encima. No podía creer lo que estaba leyendo. Me quedé paralizada", confesó la mujer con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, debido a toda esta situación que tenía encima.