Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
ALTAR PARA QUE TU MASCOTA TE VISITE
VIDEO: KARINA Y LA JESUU ¿SE BESAN?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Sebastián Villa es absuelto, ¿será llamado a la Selección Colombia?

Sebastián Villa es absuelto, ¿será llamado a la Selección Colombia?

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue absuelto por la justicia argentina luego de que la denunciante decidiera no continuar con el proceso legal.

Sebastián Villa es absuelto, ¿debería ser llamado a la Selección Colombia?
Sebastián Villa es absuelto, ¿debería ser llamado a la Selección Colombia?, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @sebastian14villa
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2025