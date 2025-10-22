Sebastián Villa es absuelto, ¿será llamado a la Selección Colombia?

El martes 22 de octubre de 2025, el futbolista Sebastián Villa, exdelantero de Boca Juniors, fue absuelto por un tribunal argentino en el juicio que enfrentaba por la denuncia interpuesta en su contra, situación que cambió su carrera en su mejor momento deportivo.

La absolución, dictada por la Justicia de Lomas de Zamora, se presentó porque la denunciante, Rocío Tamara Doldán, y la fiscalía desistieron de continuar con el proceso penal, situación que le pone fin a una causa iniciada en 2021.

Una de las claves de la absolución fue el cambio de postura de la víctima. Dos años después de que se esperara una ratificación de la condena, Tamara Doldán decidió retirar la acusación formal, debido al poco avance que hubo con relación a este caso.

Varios medios informaron que Doldán y Sebastián Villa habían llegado a un acuerdo económico, el cual fue aceptado en abril de 2024. Donde la víctima declaró haber podido “resignificar” el episodio denunciado y entendió que el jugador pudo interpretar que hubo consentimiento.



¿Qué puede pasar con Sebastián Villa?

Gracias a la decisión de la Justicia en Argentina, el jugador Sebastián Villa quedó libre de cargos en este proceso específico, pese a esto él no está libre de condenas penales en este país. Debido a que en el año 2023 tiene otra investigación por violencia de género contra una expareja y presentó una condena de 2 años, situación que se encuentra vigente.

Actualmente, el jugador de 28 años intenta recuperar su estabilidad deportiva y personal, pese a eso continúa con sus disputas con su anterior club, donde Sebastián Villa mantiene una demanda contra Boca Juniors por despido injustificado, un conflicto laboral que aún se encuentra pendiente de resolución.

Por lo cual, en estos momentos el debate en redes sociales aparece, sobre la idea de que Sebastián Villa vuelva a la Selección Colombia. Recordemos que el jugador ya tuvo una breve participación con la tricolor entre 2018 y 2019, bajo el interinato de Arturo Reyes y el mandato de Carlos Queiroz.

Tanto es así que Villa alcanzó a jugar cuatro partidos, donde dos de ellos como titular, así mismo, a inicios de año, el exjugador de Boca afirmó que tiene en su mente volver a vestir la camiseta de Colombia.

