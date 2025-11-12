James Rodríguez cerca de dar el salto a la Orlando City SC: “La opción es real”

James Rodríguez está en medio de una desición compleja en su carrera profesional. Su contrato con el Club León probablemente no será renovado.

“Yo en eso no me meto. Los resultados no se han dado y pareciera que todo anda mal. En mi cabeza, empiezo a armar un equipo diferente al que tenemos en este momento”, aseguró su entrenador tras perder con América.

Desde México hay rumores fuertes de que James no seguirá en León. Sin embargo, su futuro continuaría en ese país.



Algunos afirman que Tigres, equipo de Monterrey donde juega el francés André-Pierre Gignac, estaría interesado en quedarse con los servicios de James, convirtiéndolo en agente libre a partir de diciembre.

Con esto, la urgencia de encontrar un club con ritmo, minutos y un entorno favorable para llegar bien al Mundial de 2026 hace que la opción de ser parte de la MLS tome fuerza.

La alternativa de jugar en la Major League Soccer se presenta como favorable ya que ejerce menor presión que en Europa o México, pero mayor visibilidad en EE.UU, según analistas deportivos de medios de comunicación.



¿Para que equipo va a jugar James Rodríguez en 2026?

El club Orlando City destaca porque ya tiene técnicos como Óscar Pareja, quién tiene gran experiencia y años de trayectoria en esta institución y jugadores colombianos como Luis Fernando Muriel e Iván Angulo, lo que facilitaría la adaptación para James.

Esto no solo se trata de un contrato nuevo, se trata de recuperar protagonismo, continuidad y llegar en buenas condiciones al gran objetivo, el Mundial 2026, según expertos en deporte.

👀🇨🇴La opción de que James Rodríguez pueda jugar en el Orlando City es REAL



📻🔥TODOS los detalles en #ElVbarCaracol, aquí:https://t.co/QxWEhcG2j2 pic.twitter.com/7lHP1Un43x — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 11, 2025

Si la operación se concreta, también supone un cambio de escenario, estilo de vida y responsabilidades profesionales, por lo que Orlando City sumaría una figura con nombre internacional, con experiencia en competencias, lo que elevaría el perfil del club en la MLS. Además, podría atraer aficionados, medios y patrocinadores, según fuentes deportivas.

También afirman que desde el punto de vista deportivo, sumar a un colombiano de referencia en un entorno con compatriotas facilita el “click” inmediato.

Aunque los rumores apuntan con fuerza hacia Orlando, por ahora no existe un anuncio oficial, las negociaciones siguen pendientes y James deberá tener en cuenta detalles como el rol que tendrá, minutos asegurados y condiciones contractuales.

Su paso por el fútbol mexicano generó altas expectativas, pero el rendimiento del club, que se encuentra en la parte baja de la tabla, y las lesiones del volante han limitado su protagonismo.

