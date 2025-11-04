Novia de expareja de reconocida ciclista apagó su vida y luego la de ella; tenía 2 hijitos

Cindy Morvan, excampeona nacional de pista y formadora de jóvenes promesas, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en el vestíbulo del edificio donde residía en Calais, el pasado 31 de octubre.

El fiscal adjunto de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, confirmó que la víctima fue impactada por disparos propinados con "un arma de gran calibre". El ataque ocurrió en las zonas comunes del inmueble. Morvan, quien tenía 39 años y era madre de dos hijos, dejó un vacío irreparable.

Puedes leer: Aparece otro cuerpo donde hallaron a B King y Regio Clown; sería un famoso músico



Las autoridades locales revelaron que la presunta agresora fue la pareja actual del excompañero sentimental de la ciclista.

Horas después del suceso, la mujer señalada fue encontrada muerta dentro de su carro. Las primeras indagaciones describen este hallazgo como un suicidio, ya que la victimaria dejó una nota en la que reconocía haber cometido el crimen.

A pesar de la aparente resolución del crimen, las investigaciones siguen adelante y han sido calificadas como homicidio voluntario. Los indicios recogidos por los investigadores apuntan a que entre Morvan y la agresora existían “relaciones extremadamente tensas”, marcadas por fuertes reproches.

¿Quién era Cindy Morvan, reconocida ciclista?

Morvan se consolidó no solo como excampeona nacional en pista durante su juventud, sino también como una figura fundamental para el desarrollo de las nuevas generaciones de deportistas en la región de Hauts-de-France.

Publicidad

Tras retirarse de la competición activa, Morvan se vinculó al Union Vélo Club Calais (UVC Calais), donde se desempeñó como entrenadora titulada.

En este rol, lideró programas de formación y se comprometió fervientemente con la promoción de la participación de niñas y adolescentes en el ciclismo de pista. Era reconocida por su disciplina, compromiso, calidez y energía.

Publicidad

Su trabajo con jóvenes ciclistas emergentes incluía la preparación técnica, la organización de entrenamientos y la mentoría personalizada.

Su compromiso dejó impacto en quienes compartieron con ella la pasión por el deporte, y su labor en la escuela de ciclismo del UVC Calais fue descrita como dedicada y apasionada.

Puedes leer: Misterio de los tres David hallados sin vida en Ciénaga; frías coincidencias

La Federación Francesa de Ciclismo (FFC) difundió un sentido mensaje de pesar, destacando su compromiso con las escuelas de ciclismo y su labor voluntaria.

La FFC envió sus sinceras condolencias, rechazando “toda forma de violencia”. De igual manera, su club, el UVC Calais, le rindió homenaje a su trayectoria y al trabajo que realizó con los jóvenes deportistas, anunciando que mantendrán informada a la comunidad sobre las iniciativas para honrar a Cindy y apoyar a su familia.

Publicidad

Mira también: Dueño de carro involucrado en muerte de motociclistas revela quién iba manejando; se escapó