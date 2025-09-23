Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Aparece otro cuerpo donde hallaron a B King y Regio Clown; sería un famoso músico

Aparece otro cuerpo donde hallaron a B King y Regio Clown; sería un famoso músico

La investigación sobre las muertes de los artistas B-King y Regio Clown en México reveló también el hallazgo de un tercer cuerpo en la misma zona.