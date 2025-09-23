Aparece otro cuerpo donde hallaron a B King y Regio Clown; sería un famoso músico

La comunidad artística colombiana y mexicana se encuentra conmocionada tras la confirmación oficial, realizada este lunes 22 de septiembre, de la muerte de los cantantes urbanos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King (31 años), y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown (35 años).

Ambos habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, luego de ser vistos por última vez saliendo de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

Los cuerpos de los dos músicos, cuya identificación oficial se logró en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, fueron localizados inicialmente el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.



¿Encontraron un tercer cuerpo junto a B King y Regio Clown?

En medio de la dolorosa confirmación de B-King y Regio Clown, el hecho se amplió. Este martes 23 de septiembre, se conoció que en la misma área de Cocotitlán donde fueron hallados los colombianos, se encontró el cuerpo de un tercer músico.

Según la información revelada en el programa Mañanas Blu, la nueva víctima sería Dayron Paredes Gamboa, de nacionalidad venezolana. Se presume que Paredes Gamboa también había sido reportado como desaparecido desde el viernes anterior al hallazgo.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Marcela Reyes reacciona a noticia de muerte de B King en México: "Estoy devastada"

Publicidad

Las autoridades mexicanas están manejando la principal hipótesis de que los tres artistas fueron víctimas de un secuestro seguido de apagar sus vidas.

Esta teoría se ve reforzada por la presunta implicación de la poderosa organización criminal conocida como La Familia Michoacana (FM).

Publicidad

Los crímenes sugieren la huella de la delincuencia organizada, ya que junto a los cuerpos de B-King y Regio Clown fue hallado un cartel con un mensaje intimidatorio, la "firma" recurrente de la organización criminal.

El contenido de la cartulina, filtrado por el periodista Antonio Nieto, rezaba: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Esta práctica de dejar "narcomantas" es característica de La Familia Michoacana, utilizada para sembrar miedo y enviar advertencias territoriales a grupos rivales.

La Fiscalía mexicana presume que los músicos pudieron haber establecido algún tipo de relación o se habrían acercado a entornos vinculados al tráfico de drogas, lo que pudo haber provocado las represalias por parte del cártel.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Revelan letrero hallado junto a cuerpo sin vida de B King: "Esto va para todos los..."

Incluso, se ha reportado extraoficialmente en medios mexicanos que los cuerpos estaban separados en partes, detalles que solo serán confirmados por dictámenes forenses oficiales.

Publicidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) trabajan en coordinación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de B-King, Regio Clown y ahora, Dayron Paredes Gamboa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya prometió llevar a cabo una investigación "exhaustiva" para determinar lo ocurrido.

Publicidad

Mira también: B-King y Regio Clown: sale a la luz quiénes podrían estar detrás del trágico hallazg