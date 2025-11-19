Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Selección Colombia casi cae en manos de banda de atracadores; hay varios colombianos implicados

Selección Colombia casi cae en manos de banda de atracadores; hay varios colombianos implicados

La situación con la Selección Colombia ocurrió en plena gira por Estados Unidos, durante los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia

Selección Colombia casi es atracada en Estados Unidos
Selección Colombia casi cae en manos de banda de atracadores; hay varios colombianos implicados, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @fcfseleccióncol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Pese a los buenos resultados de la Selección Colombia en territorio de Estados Unidos por la última fecha FIFA de noviembre de este año 2025, se conoció que algunos jugadores de la tricolor casi son robados casi por una banda de colombianos en suelo norteamericano.

Según información del periodista Ricardo Orrego en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, detalló la situación ocurrida . En donde explicó que todo sucedió los primeros días de la concentración adelantada cerca a Miami, donde varios jugadores fueron perseguidos por una banda armada.

Puedes leer: Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

Cabe destacar que las autoridades intervinieron y evitaron el asalto en un operativo en el que varios de los arrestados resultaron ser de nacionalidad colombiana, los cuales se encontraban en suelo de Estados Unidos de manera ilegal.

Inicialmente, el comentarista señaló que 2 de los 3 detenidos son sujetos “colombianos, ilegales e indocumentados que aparentemente hacen parte de una banda de maleantes que intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Fort Lauderdale… Con un prontuario larguísimo de delitos en Estados Unidos”.

¿Cómo casi atracan a jugadores de la Selección Colombia?

Durante el programa Ricardo Orrego explicó que todo pasó en un tiempo de descanso dado al equipo: “Varios jugadores salieron de compras el día que hubo libertad en la concentración de Colombia y se fueron a un centro comercial muy cerca. Compararon varios iPhone y cuando iban hacia una clínica, un jugador, del que no dan el nombre, reporta que los estaban siguiendo”.

Puedes leer: James Rodríguez cerca de dar el salto a la Orlando City SC: “La opción es real”

Gracias a la oportuna acción de las autoridades, se logró interceptar el vehículo en la carretera. Donde tras revisar el vehículo encontraron armas, elementos de para robo y guantes de látex. Pese a eso, los jugadores de la Selección Colombia no sufrieron ninguna lesión, pero tampoco revelaron su identidad.

Recordemos que la tricolor jugó dos partidos en Estados Unidos donde consiguió dos triunfos; 2-1 contra Nueva Zelanda en Fort Lauderdale (Florida), y 3-0 frente a Australia, en Nueva York, compromisos que fueron los últimos disputados por la Selección Colombia en este año 2025.

El plantel fue disuelto para volverse a reunir a finales de marzo de 2026, cuando los rivales para un nuevo par de fogueos podrían ser Croacia y Francia, a falta de oficialización por parte de la Federación de Fútbol de Colombia, los cuales serían los últimos partidos antes de afrontar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

