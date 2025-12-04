Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Grupo Firme en Bogotá: conoce las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran concierto

Grupo Firme en Bogotá: conoce las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran concierto

Bogotá se alista para el concierto del grupo mexicano y TransMilenio anunció las rutas alternas y ajustes viales que permitirán mantener la movilidad durante el esperado evento.

Grupo Firme, banda mexicana
Grupo Firme en Bogotá, rutas para su concierto
Foto: Instagram de Grupo Firme
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

El esperado concierto del Grupo Firme, en el festival Órale Wey Fest, se realizará los próximos 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Se espera una asistencia de más de 40.000 personas en cada jornada, lo que genera la necesidad de implementar medidas especiales de movilidad para garantizar la llegada y salida segura de los asistentes.

Puedes leer: Grupo Frontera confirma Colombia con 3 fechas; lugar y precios se conocen

TransMilenio, como principal sistema de transporte masivo de la ciudad, habilitará rutas y reforzará operaciones para facilitar el desplazamiento hacia y desde el estadio, asegurando que los fanáticos puedan llegar con comodidad y regresar sin inconvenientes.

Rutas habilitadas para llegar al concierto de Grupo Firme

Para asistir al concierto, TransMilenio dispondrá de 13 servicios troncales que operarán con normalidad y tendrán estaciones cercanas al Estadio El Campín, como Movistar Arena y Campín UAN, ubicadas sobre la troncal NQS Central.

Estas rutas conectan con portales principales de la ciudad, incluyendo Portal 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas, lo que facilita el ingreso desde distintas zonas de Bogotá.

Adicionalmente, el componente zonal del sistema TransMiZonal habilitará 23 rutas cuyas paradas están próximas al estadio, en sectores como la calle 63, calle 53, avenida NQS y carrera 24. Esto permitirá a los asistentes de barrios cercanos utilizar recorridos directos, reduciendo tiempos de espera y caminatas hacia las estaciones principales.

Al finalizar el espectáculo, TransMilenio aplicará un plan especial para evacuar a los asistentes de manera ordenada:

Las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN ofrecerán rutas hacia los portales troncales principales y de periferia: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

Las rutas zonales seguirán funcionando en sus horarios regulares, pero la combinación entre rutas troncales y zonales permitirá diversas alternativas de regreso para los espectadores.

¿Carin León al ring? El inédito motivo por el que dejaría el micrófono y se pondría los guantes

Recomendaciones a tener en cuenta

Por lo anterior es fundamental entender que la situación en las calles de Bogotá estarán congestionadas por la circulación a continuación, algunas medidas a tener en cuenta:

  • Es fundamental recargar y personalizar la tarjeta “TuLlave” antes de salir, ya que será necesaria para acceder a TransMilenio de forma ágil.
  • Verifica la ruta más conveniente con anticipación usando la app oficial del sistema o consultando los canales de información disponibles.
  • Llegar con tiempo ayuda a evitar aglomeraciones y garantiza un traslado más seguro hacia el estadio.
  • Considera llevar agua y usar ropa cómoda, dado que la movilidad masiva puede implicar caminatas y espera en estaciones.

Seguir estas indicaciones permitirá disfrutar del espectáculo sin inconvenientes y aprovechar al máximo la experiencia del show.

