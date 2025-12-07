Muere Rafael Ithier, leyenda viva de la salsa y alma musical de El Gran Combo

Muere Rafael Ithier y con él se despide una de las figuras más influyentes de la música latina. El director musical y uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico falleció la noche del sábado a los 99 años, tras presentar complicaciones de salud.

La noticia se conoció este domingo y de inmediato provocó una ola de reacciones en el mundo artístico, especialmente dentro de la salsa, género que ayudó a llevar a escenarios de todo el planeta.

Rafael Ithier no fue solo un músico; fue el cerebro detrás de lo que muchos consideran “La Universidad de la Salsa”. Desde 1962, cuando ayudó a dar vida a El Gran Combo, su nombre quedó amarrado al crecimiento del sonido puertorriqueño. La orquesta no solo se mantuvo vigente durante décadas, sino que se convirtió en una referencia mundial, y ese mérito, según reconocen varias figuras, se debe en gran parte a su visión, disciplina y liderazgo.

Apenas se conoció la noticia, artistas icónicos levantaron la voz. Gilberto Santa Rosa fue uno de los primeros en reaccionar. Conmovido, escribió en redes sociales: “Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi ‘Querido Viejo’ Rafael Ithier”.

Además, recordó que pudo conocer al genio musical, pero también a la persona cercana, al líder natural y al jefe de familia que siempre daba consejos, apoyo y hasta regaños cuando era necesario.

Santa Rosa también resaltó cómo Ithier logró sobreponerse a limitaciones personales hasta convertirse en un símbolo de la cultura puertorriqueña, aunque, según él mismo, nunca se sintió cómodo con el título de leyenda.

¿De qué murió Rafael Ithier? /AFP

Desde Puerto Rico, varios medios informaron que Ithier llevaba varios días enfrentando problemas en los pulmones, situación que fue deteriorando su estado hasta su fallecimiento en su residencia.

Otra de las voces más sentidas fue la de Charlie Aponte, quien fue cantante de El Gran Combo durante 41 años. Aponte recordó que desde que ingresó a la orquesta en 1973, fue tratado como parte de una familia, especialmente por Rafael Ithier y su esposa Carmel. También comentó que, cuando él llegó a la agrupación, ya era la más importante del momento, algo que, para él, sigue siendo vigente gracias al liderazgo de su director.

Por su parte, Willie Colón aseguró que Rafael Ithier fue una influencia permanente en su vida y en su carrera. Señaló que gracias a él aprendió a ser innovador y a entender el equilibrio entre lo artístico y lo comercial, destacando que nunca habrá otra figura igual dentro del género.

Elvis Crespo se sumó a los homenajes, afirmando que se sintió bendecido de haberlo visto dirigir en vivo durante su adolescencia. Además, agradeció las lecciones de vida artística que recibió del maestro, destacando su voz ronca, cargada de historia y disciplina.