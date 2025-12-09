Los dos signos a los que no les irá muy bien en el 2026; no tendrá facilidades

Durante una entrevista en El Klub de la Kalle, el Profesor Salomón expuso una advertencia dirigida a dos signos del zodiaco que, según su lectura espiritual, vivirán un 2026 lleno de pruebas y transformaciones intensas.

Con 35 años de experiencia y un mensaje enfocado en la motivación, sostuvo que el año entrante funciona como un “reseteo” y exige un nivel mayor de conciencia para no repetir errores.

El experto recordó que la humanidad se mueve dentro de la era acuariana, un periodo dominado por el pensamiento y la comunicación.



Sin embargo, muchas personas continúan sin comprender cómo conectarse con su propia energía. Para él, la clave está en asumir responsabilidad emocional, corregir actitudes y mantener la filosofía que siempre difunde: “yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr”.

Aunque varios signos experimentarán un crecimiento notable, el profesor dirigió un mensaje específico a Capricornio y Leo, los dos signos que deberán poner especial atención en su comportamiento, su carácter y sus decisiones.

Signos que enfrentarán retos en el 2026

Según el Profesor Salomón, Capricornio ingresa al 2026 con un desafío crucial, dominar su orgullo. Este signo, fuerte y disciplinado, suele destacarse por su capacidad para trabajar duro, pero también puede caer fácilmente en tensiones internas cuando su carácter se desborda.

El experto señaló que el mayor enemigo de Capricornio no es el entorno, sino su propio genio, que crea discusiones, bloqueos emocionales y una pérdida de motivación que termina afectando cada proyecto.

Para este signo, el 2026 será un periodo de revisión personal. Las metas podrán materializarse únicamente si corrige los errores del pasado y evita repetir conductas impulsivas.

El profesor explicó que, si Capricornio logra ordenar su energía interna, la etapa que viene podría transformarse en un camino de logros reales.

El segundo signo en alerta es Leo. Según Salomón, este signo encontrará situaciones que no podrá concretar tal como las imagina.

No se trata de derrotas, sino de un llamado a comprender que la vida no siempre responde con rapidez. Para Leo, el 2026 marca un periodo donde deberá ajustar expectativas, organizar prioridades y aceptar que los avances llegan por etapas.

A pesar de estos retos, el profesor afirmó que Leo podrá mejorar cada área de su vida si mantiene disciplina, humildad y apertura mental. Lo esencial es no rendirse ante el primer obstáculo, pues este signo posee la capacidad de potenciarse siempre que ordene su energía y sus emociones.

