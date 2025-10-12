Publicidad

Instructor de paracaidismo fallece tras soltar su paracaídas; alumno quedó colgando de árbol

El estudiante que lo acompañaba, un hombre de 46 años, logró activar su paracaídas de emergencia y fue rescatado por los bomberos tras quedar atrapado en un árbol.

Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de oct, 2025