Pasajero derriba a taxista porque le cobró muy cara la carrera; quedó en video

Una escena registrada en plena vía de Santa Marta se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que un taxista y un pasajero protagonizan una fuerte confrontación que terminó de la peor manera.

El hecho, grabado por otro conductor, ha generado todo tipo de reacciones y dejó más preguntas que respuestas.

Puedes leer: Niño de 8 años pierde la vida tras caer en piscina que inauguraban durante celebración



Según lo que relatan testigos, la situación habría comenzado por un desacuerdo relacionado con el valor de la carrera. El pasajero habría reclamado lo que consideraba un cobro excesivo, mientras el taxista defendía el monto solicitado. La discusión fue escalando rápidamente, ante la mirada de varias personas que se encontraban en el lugar.

En el video, que dura apenas unos segundos, se observa cómo el intercambio de palabras termina abruptamente cuando el pasajero lanza una patada directa al rostro del taxista. El conductor cae al suelo de inmediato y queda tendido, generando momentos de tensión entre quienes presenciaban la escena.

Puedes leer: Él era el joven que perdió la vida tras imitación de pelea viral entre influencers

Publicidad

¿Cómo se encuentra la salud del taxista?

Aunque el impacto es evidente en las imágenes, también se alcanza a percibir que el taxista logra incorporarse poco después. Sin embargo, no se conoce con claridad cuál fue su estado de salud tras el golpe ni si recibió atención médica. Esa falta de información ha alimentado aún más la conversación en redes.

Otro aspecto que llamó la atención de los usuarios es la aparición de una mujer que interviene segundos después, sujetando al agresor para evitar que la situación se saliera aún más de control. Mientras tanto, el taxista permanece en el piso y varias personas observan sin saber cómo reaccionar.

Publicidad

El video fue grabado por otro conductor que transitaba por la zona y decidió registrar lo ocurrido. En cuestión de horas, las imágenes se difundieron ampliamente, generando indignación y debate sobre este tipo de situaciones en el transporte público.