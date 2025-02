Cristina Hurtado revela que enfrentará delicada cirugía que puede afectar su visión

Cristina Hurtado, reconocida por su carrera como modelo y presentadora de televisión, ha generado preocupación entre sus seguidores tras anunciar que deberá someterse a una cirugía ocular.

La modelo compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde detalló que padece de pterigión, un crecimiento anormal de tejido en su ojo que requiere intervención quirúrgica.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la presentadora explicó que la afección se ha agravado con el tiempo, lo que llevó a los médicos a recomendar la cirugía sin más dilaciones.

"¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar" , afirmó mientras mostraba la protuberancia en su ojo.

Hurtado confesó que, a pesar de la recomendación médica, ha postergado la decisión debido al temor que le genera el procedimiento. "El médico me dijo: ‘Te tienes que operar’, pero me da mucho miedo, por eso no lo he hecho", comentó la presentadora con evidente preocupación.

La modelo también mencionó que el tiempo de recuperación es un factor importante en su decisión , ya que deberá guardar reposo absoluto por aproximadamente una semana y media.

Este periodo de incapacidad ha hecho que la presentadora dude sobre el mejor momento para someterse a la intervención.

Según la American Academy of Ophthalmology, el pterigión es una condición que, en casos avanzados, puede afectar la visión. Se cree que su desarrollo puede estar relacionado con la exposición prolongada al sol y otros factores ambientales.

Cristina Hurtado reveló que se someterá a una cirugía pic.twitter.com/DZNVY9xavt — joseluengotop (@joseluengotop) January 30, 2025

Por ello, los especialistas recomiendan tratarlo oportunamente para evitar complicaciones mayores.

Desde que dio a conocer su situación, Cristina Hurtado ha recibido múltiples mensajes de aliento por parte de sus seguidores, quienes le han expresado su solidaridad y buenos deseos para su pronta recuperación.

Aunque no ha confirmado la fecha exacta de la cirugía, aseguró que mantendrá informados a sus seguidores sobre su evolución. Mientras tanto, la presentadora sigue siendo tendencia en redes sociales, por su estado de salud.

A pesar de la incertidumbre y el temor que siente ante la cirugía, Cristina Hurtado reconoce la importancia de cuidar su salud y tomar la mejor decisión para su bienestar. Sus seguidores esperan que pronto pueda superar este desafío y regresar con la energía y el carisma que la caracterizan.

