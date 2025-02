¿Reverzaso de Marcela Reyes? Nuevas declaraciones sobre su relación con DJ Exotic

La vida de Marcela Reyes y DJ Exotic ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos meses, especialmente después de la difícil situación que enfrentó el artista tras un atentado en Cali. Ahora, con su recuperación en marcha, las declaraciones de la reconocida DJ han sorprendido a sus seguidores, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación con su expareja.

Han pasado tres meses desde que DJ Exotic fue víctima de un ataque que lo dejó en estado crítico. Sin embargo, el pasado 23 de enero de 2025, el músico reapareció en redes sociales con un breve video en el que compartió su mejoría.

Su publicación generó una ola de reacciones, y una de las más esperadas fue la de Marcela Reyes, quien agradeció a los médicos por su labor y apoyo en el proceso de recuperación.

Desde el primer momento, la empresaria no se apartó de su lado, incluso alquiló un apartamento cercano al hospital para estar atenta a su evolución. Además, decoró su habitación con imágenes de su familia para que, al despertar, se sintiera rodeado de cariño.

Y así ocurrió: al abrir los ojos tras el coma, DJ Exotic formó un corazón con sus manos y le dedicó un "te amo" a Marcela, un gesto que conmovió profundamente a sus seguidores.

¿Marcela Reyes y DJ Exotic van a volver?

Tras recibir el alta médica, el artista no tardó en expresar públicamente su gratitud hacia Marcela Reyes. A través de su cuenta de Instagram, le dedicó un emotivo mensaje:

"Esta mujer me ha demostrado lealtad y amor incondicional. Te he pedido antes y te pido nuevamente en público. Me has enseñado el verdadero significado de la familia. Te amo para toda la vida, Marcela Reyes" , escribió junto a la canción "Me elevas", tema que grabó junto a Valka.

Este mensaje generó especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la pareja podría darse una nueva oportunidad.

El tema cobró aún más fuerza cuando Marcela Reyes decidió responder a una pregunta de sus seguidores en una dinámica de Instagram. Uno de ellos quiso saber si consideraría retomar su relación con DJ Exotic, el padre de su hijo Valentino. Su respuesta, lejos de ser contundente, dejó a muchos sorprendidos.

"Es difícil responder, porque el futuro es incierto. Un ejemplo: mi exesposo fue mi novio hace 15 años, luego nos reencontramos y terminamos casados. Entonces, no sé qué pueda pasar" , expresó la DJ, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

Sus palabras han hecho que muchos de sus seguidores se ilusionen con la idea de verlos nuevamente juntos, sobre todo después del difícil momento que vivieron y del amor incondicional que han demostrado.

Aunque en el pasado la DJ había negado rotundamente esta posibilidad, esta vez su respuesta generó un revuelo en redes sociales, donde varios usuarios han manifestado su deseo de que la pareja recomponga su relación y forme nuevamente un hogar junto a su hijo.

