DJ Exotic revela que ama a Marcela Reyes tras su recuperación, ¿reconciliación a la vista?

Daniel Alejandro Salinas, conocido en la escena musical como DJ Exotic , fue dado de alta el pasado 23 de enero tras una larga y dolorosa recuperación.

El artista fue víctima de un atentado en un hotel de Cali hace tres meses, un episodio que casi le cuesta la vida y que dejó a sus seguidores y familiares sumidos en la incertidumbre.

Su expareja, la DJ e influenciadora Marcela Reyes, jugó un papel crucial durante su hospitalización, brindándole apoyo incondicional pese a su ruptura sentimental.

El ataque ocurrió mientras DJ Exotic participaba en un evento privado. Recibió varios disparos y fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico.

Durante su internación, según relató Marcela Reyes en una entrevista con Buen Día Colombia, hubo momentos en los que los médicos ya no veían esperanza para su recuperación.

"Humanamente, no había nada que hacer por él", confesó la artista, recordando la gravedad de la situación. Sin embargo, contra todo pronóstico, Salinas logró sobrevivir.

Desde el primer momento, Reyes se mantuvo al lado del DJ, alquilando un apartamento cerca del hospital para estar atenta a su evolución. Además, decoró su habitación con fotos familiares, asegurándose de que al despertar se sintiera rodeado de amor y apoyo.

Al abrir los ojos tras el coma, lo primero que hizo DJ Exotic fue formar un corazón con sus manos y decirle "te amo" a Marcela, un momento que emocionó profundamente a sus seguidores.

Poco después de recibir el alta, el artista recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su expareja.

"Esta mujer me ha probado finura toda mi vida. Te pedí y te pido nuevamente en público. Me has demostrado mucho el valor de la familia . Te amo para toda la vida, Marcela Reyes", escribió en una historia de Instagram. Acompañó sus palabras con la canción Me elevas, una de sus colaboraciones musicales con la cantante Valka.

Los seguidores de ambos artistas no tardaron en especular sobre una posible reconciliación.

La pareja comparte un hijo, Valentino, y Reyes ha dejado claro que, más allá de los problemas del pasado, su prioridad es el bienestar de su familia.

En sus redes sociales, la DJ expresó su sentir con un mensaje contundente:

"Te perdono y me perdono, porque somos padres y familia para siempre. Mi esencia es estar siempre para las personas que forman parte de mi vida. Dios repara todo, y te dio la oportunidad de aprender y crecer como persona".

Aunque Marcela ha asegurado que no volvería con DJ Exotic, el apoyo que le ha brindado en estos meses demuestra que su vínculo sigue siendo fuerte. Por ahora, ambos se enfocan en la recuperación del artista y en mantener una relación sana como padres.

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cada nueva interacción entre ello s, con la esperanza de que el amor renazca en medio de la adversidad.

