Verdad tras propuesta de matrimonio de Leo Morán a Alana en ‘A Otro Nivel’, ¿cuánto llevan?

Si eres de los que no se despega de la pantalla de Caracol Televisión, seguramente el debut de ‘A Otro Nivel’ te dejó sin aliento, y no precisamente por las notas altas de los concursantes.

La gran sorpresa la dio el reconocido chef colombiano Leonardo Morán, quien decidió que el escenario del reality era el lugar perfecto para pedirle matrimonio a su novia, Alana, una de las participantes más destacadas del show.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto tiempo llevan realmente estos dos tortolitos antes de decidir dar este paso tan importante? Agárrate, porque aquí te cuento todos los detalles que el chef soltó en el programa ‘Día a Día’.



Resulta que esta historia no es de ayer, ni mucho menos un amor de verano. Leo confesó que ya suman tres años y medio de relación, y están rozando casi los cuatro años de estar juntos.

Aunque para algunas personas en las redes sociales el tiempo pueda parecer poco para dar el siguiente paso, Leo tiene una filosofía muy clara: el momento era ahora.

Él asegura que el presente debe entenderse y vivirse intensamente, sin frenos ni cohibiciones que impidan disfrutar del amor. Así que, si pensabas que era un romance exprés de pasillo, estás muy equivocado; estos dos tienen una base sólida que se ha venido cocinando a fuego lento.

Pero, ¿cómo empezó todo? Tienes que saber que el escenario de este amor no fueron las cámaras ni las luces de un estudio, sino unas escaleras en Cúcuta.

Leo relató que se conocieron de la manera más curiosa posible: resulta que el edificio donde ha vivido el papá de Leo toda la vida es el mismo donde vivía la abuela de Alana.

En su primera cita oficial, terminaron sentados en esas escaleras y ahí fue donde Leo, sin rodeos, le robó el primer beso. Una escena que parece sacada de una serie romántica, ¿verdad?

Sin embargo, no todo fue color de rosa desde el principio. Como en toda buena trama, hubo momentos de tensión.

Leo admitió en entrevista que en varias ocasiones se separaron por cosas de la vida, principalmente porque él no quería compromisos serios en ese entonces. Pero la conexión era tan fuerte que siempre había algo que los volvía a juntar.

Al final, Leo se dio cuenta de que no podía sacarla de su cabeza y ella sentía lo mismo, así que decidieron darle para adelante con toda la energía al compromiso.

Ahora, hablemos de lo que todo el mundo comentó en redes sociales: ¿por qué no hubo anillo?. Si viste el capítulo, notarás que la joya brilló por su ausencia en el momento de la propuesta.

Pero no te angusties, que Leo tiene una explicación para calmar los ánimos. Según contó, lo que vimos en el primer capítulo de ‘A Otro Nivel’ fue apenas un “pre” a la verdadera propuesta que tiene planeada.

Es decir, lo mejor está por venir. Incluso la presentadora Carolina Cruz salió en su defensa en ‘Día a Día’, asegurando que el compromiso real es la decisión que toma una persona cada mañana de amar, respetar y ser fiel, y que el anillo, aunque es un detalle chévere, no es lo esencial para sellar un pacto de vida.

Mientras tanto, Alana no solo está triunfiando en el amor, sino que está arrasando en la competencia. Se describe a sí misma como una mujer arriesgada y versátil, y vaya que lo demostró al interpretar ‘La Quiero A Morir’ frente a un jurado de lujo compuesto por Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

Su excelente participación la llevó directo al último nivel y la convirtió en una de las líderes del programa, demostrando que tiene todo el talento para brillar con luz propia.

Leo no pudo elegir un mejor momento para dedicarle esas palabras: “En este día tan importante, así como tu carrera abre una gran puerta y se crea una gran oportunidad, también quiero que se cree nuestro hogar”.

