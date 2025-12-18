J Balvin destapa la olla sobre su polémica con Residente: “Fue frustrante”

Después de varios años de tensión y especulación, J Balvin decidió hablar sobre su polémica con Residente, revelando detalles sobre el impacto emocional del enfrentamiento y el estado actual de su relación con el puertorriqueño, esto por medio de una entrevista con el famoso streamer español Ibai Llanos.

Recordemos que todo inició en octubre de 2021, en los Latin Grammys de aquella época cuando J Balvin hizo un llamado a los artistas urbanos para no participar en la ceremonia de premios. Como respuesta, Residente le dedicó su famosa BZRP Music Session, desatando una serie de tiraderas a la que se sumaron otros artistas.

Aunque la situación escaló, el artista paisa optó por mantenerse al margen y evitar pronunciarse públicamente en aquel momento. El colombiano explicó en su momento que si no respondió fue porque no "valía la pena", argumentando que sus valores y su ética estaban "por encima del negocio", y resaltando que no iba apoyar algo que afectará su vibra.



¿Qué dijo J Balvin sobre Residente a Ibai Llanos?

J Balvin confesó que el momento de la polémica fue "muy frustrante" y que marcó mucho su vida, debido a que nunca pensó verse envuelto en tiraderas o controversias mediáticas. Sin embargo, el artista aclaró que la situación fue un importante aprendizaje, ayudándole a darse cuenta de que "no es intocable" y a no tener expectativas de nada.

Posteriormente, Ibai le preguntó si había logrado hablar con Residente, donde el colombiano afirmó que "ya todo pasó, todo está bien", enfatizando que la sanación comienza cuando uno logra perdonarse a sí mismo.

De igual forma, destacó que: "Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, pase lo que haya pasado, pero eso es parte de la madurez", así mismo, hizo una reflexión sobre el peso de los sentimientos negativos, señalando que tener rencor u odio hacia alguien es como "un veneno que se lo va tragando”.

De igual forma, esta situación tuvo repercusiones en otras relaciones profesionales de Balvin, siendo importante para el quiebre en su amistad con Bad Bunny.

Este respondió que no es amigo de todos; solo de quien se lo merece. El resto, según el colombiano, son simplemente colegas, "gente pasajera," o "transaccionales," no reales,. Además, Balvin abordó sus sentimientos hacia el éxito de Bad Bunny, reconociendo que en un momento llegó a ver sus logros desde "el ego y la envidia".

