J Balvin confiesa a sus seguidores el infarto que vivió en pleno concierto en Medellín

J Balvin, dejó sorprendido a sus seguidores tras revelar una sobre un serio percance de salud que experimentó en pleno escenario. Durante un ambicioso concierto en Medellín, donde explicó que estuvo al borde de sufrir un infarto a lo largo de la presentación.

El suceso ocurrió durante el show que Balvin ofreció el pasado 29 de noviembre en el emblemático Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Tanto es así que el artista compartió un video en donde comentó sin filtros la gravedad de la situación durante una conversación con amigos

"Me dio como un infarto en el concierto en Medellín". Incluso, mencionó una dramática advertencia médica: "El médico me dijo: 'Perro, se va a morir ya o qué va a hacer’". Así mismo, J Balvin compartió con sus seguidores el diagnóstico que le dio el especialista de la salud por su situación.



A lo largo del video, el artista explicó que, al parecer, la causa del colapso cardíaco estuvo directamente relacionada con su bajo nivel de glucosa, consecuencia del esfuerzo tras las horas de show.

En sus propias palabras, el infarto estuvo "clínicamente confirmado". Para contrarrestar la baja de azúcar, Balvin fue captado comiendo helado posteriormente, según él mismo relató. Afortunadamente, los médicos lograron estabilizarlo a tiempo antes de que continuara con su agenda.

Pese a esto, con medios mexicanos, el artista contó: "Lo pudimos intervenir bien, pero ahora a prepararse para Bogotá que es más altura".



¿Qué más reveló J Balvin sobre su estado de salud?

Recordemos que el show de Medellín, titulado “Made in Medellín, Ciudad Primavera”, fue mucho más que un simple espectáculo; fue catalogado como una verdadera maratón musical urbana. El show tuvo una duración impresionante de casi siete horas, con una producción improvisada que combinó una escena 360°, luces deslumbrantes y una energía inagotable.

De igual forma, este sábado 13 de diciembre se presentó en el Estadio El Campín ante 40.000 personas donde trajo a invitados como Eladio Carrión, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jory Boy, Kris R, Hugel, Lennox, De La Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Chencho y Farruko, además del productor DJ Snake.

Finalmente, la mayor sorpresa para los seguidores de J Balvin, fue la presencia de Ed Sheeran, concierto que dejó a todos los asistentes sorprendidos por la cantidad de artistas invitados que hicieron aparición a lo largo de la presentación, sumando un total de 24 artista de renombre internacional.