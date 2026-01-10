Novia de Yeferson Cossio tuvo dolorosa pérdida: “Tuve que decirle adiós”

La reconocida influencer y modelo Carolina Gómez sompió el silencio tras varios días de notable ausencia en sus plataformas digitales para compartir una noticia que ha conmovido a sus millones de seguidores.

En un inicio de año 2026 marcado por la adversidad, Gómez reveló que atraviesa el duelo más profundo de su vida tras la muerte de Oddy, su perro y compañero incondicional, quien estuvo a su lado durante más de una década y media.

Mientras su pareja, el también creador de contenido Yeferson Cossio, enfrenta sus propios desafíos de salud, Carolina ha decidido abrir su corazón para explicar las razones detrás de su retiro temporal de la vida pública.



Para Carolina Gómez, Oddy no era simplemente una mascota; era un pilar fundamental en su historia personal. Según relató la joven a través de un emotivo video en su canal de YouTube, el canino la acompañó desde que ella tenía apenas siete años, lo que significa que Oddy estuvo presente en más de la mitad de su vida.

"Era mi bebé, mi hermanito, mi todo", expresó la influencer al describir la magnitud de la pérdida de quien consideraba un miembro esencial de su familia.

La salud de Oddy comenzó a deteriorarse seriamente en el último semestre, presentando complicaciones que se agudizaron drásticamente en los primeros días de enero.

El diagnóstico médico fue devastador: el pequeño enfrentaba graves problemas respiratorios debido a que se le estaba cerrando la tráquea. A pesar de los esfuerzos por mejorar su condición mediante nebulizaciones, su calidad de vida continuó decayendo, lo que sumió a Carolina en un estado de profunda angustia.

Ante el evidente sufrimiento del animal, y tras realizar múltiples exámenes veterinarios, la familia se enfrentó a la decisión más difícil. Los especialistas sugirieron que la opción más humanitaria para evitar que el dolor de Oddy se prolongara era aplicar una inyección para dejarlo ir.

Gómez confesó que nunca imaginó que la situación fuera tan crítica, pero priorizó el bienestar de su "compañero de vida" para asegurar que su partida fuera en un estado llevadero y sin más agonía.

La partida de Oddy dejó a Carolina en un estado que ella misma describió como "apagada", lo que la llevó a cancelar compromisos y ausentarse de viajes planeados, como una visita a Cartagena junto a Yeferson Cossio.

La influencer explicó a sus seguidores que su silencio no se debió a vacaciones o descanso, sino a la necesidad de procesar una tristeza que nunca antes había experimentado.

Este difícil momento coincidió con una etapa compleja para su pareja. Yeferson Cossio ha sido hospitalizado recientemente en dos ocasiones debido a problemas de salud relacionados con su sistema cardíaco.

Debido a su propia convalecencia, Cossio no pudo acompañar físicamente a Carolina en el momento final de Oddy. Sin embargo, el creador de contenido paisa se mantuvo presente a la distancia, enviándole un ramo de flores y una emotiva carta de condolencias dirigida a la familia Gómez Echavarría.

En la misiva, Cossio expresó su certeza de que Oddy se encuentra ahora en un lugar libre de sufrimientos y reafirmó que "el verdadero amor nunca muere", enviando fortaleza a su novia en medio de este luto que ha marcado el comienzo de su 2026.