Mhoni Vidente revela los números de la suerte para este fin de semana de octubre

Mhoni Vidente se convirtió en una de las videntes más conocidas a nivel internacional, debido a sus predicciones sobre diferentes sucesos del mundo, los cuales poco a poco, sus visiones se fueron cumpliendo, dejando sin palabras a miles de personas. En esta ocasión apareció con un fenómeno que afectará a algunos signos del zodiaco.

Por lo cual, en su intervención en Reporte H, Mhoni Vidente afirmó que un evento astronómico se dará a mitad de octubre, detonando cambios en algunos grupos de personas. tanto es así que reveló la fecha que sucederán estos cambios de buena fortuna y bienestar.

La experta comentó que la alineación de Júpiter, Marte y Mercurio, sucedería de viernes a domingo, entre el 17 y 19 de octubre. Este acontecimiento beneficiaría a cuatro signos, que contarían con un golpe de suerte económica, además de brindar otros beneficios durante este tiempo.

¿Cuál es la predicción que mencionó Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente enfatizó que Escorpio, Leo, Géminis y Sagitario serían los que brillarían en este tiempo, logrando cierres de negocios, sorpresas de dinero y entradas inesperadas, debido a la alineación de los astros que sucederán en este fin de semana.

“Esa alineación que se presentará el 17, 18 y 19, es decir, viernes, sábado y domingo, nos está diciendo bajo la carta del as de oro, que los signos de Escorpio, Sagitario, Géminis y Leo, van a traer doble suerte rápida en cuestiones económicas”, comentó ante cámaras, además entregó los números de la fortuna para estos días.

“Se les recomienda mucho el número 03, 09 y 17. En colores: el amarillo y el rojo, usándolo más”, indicó. También agregó que: “Estos cuatro signos van a traer suerte en cierre de negocios, sacarse un dinero, cambiar de auto. Esta alineación nos dice que vienen cambios positivos para ellos”, finalizó.

Con estas predicciones Mhoni Vidente, busca compartir un evento un panorama positivo y astral, para recargar el fin de semana de energía positiva. Recordando que su última participación fue al momento de entregar una predicción sobre una noticia que podría sacudir el mundo este mismo mes.

“Hay algo oscuro. Va a ser el día de Halloween, 31 de octubre, pues es la primera vez después de 666 años que cae un viernes. Va a haber alineación de planetas y un eclipse lunar, además de Luna llena. Será el mes del diablo, va a ser el mes en cuestiones de atentados, cambios de regímenes, guerras o problemas bélicos”, aseguró la vidente en esta predicción que asusto a muchos seguidores de ella.

