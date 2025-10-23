Grupo Kvrass y el momento en que “se les estalló la pepa”, ¿por un exintegrante del grupo?

El Grupo Kvrass, una de las agrupaciones de vallenato más energéticas de Colombia, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde hablaron de diversos temas y tomaron el tema de promocionar su último tema. La conversación giró en torno a sus 18 años de carrera y la música que pone a bailar a la gente.

Sin embargo, el ambiente se tornó serio cuando los integrantes fueron confrontados con los titulares más incómodos de su trayectoria, tanto es así que un integrante de mesa les preguntó sobre cuál fue las noticias sobre la agrupación les había "sacado la rabia" y les había parecido totalmente falsa, la respuesta fue inmediata y apuntó a un conflicto pasado con un exintegrante.

Por lo cual, el director y representante legal del grupo, reveló que la situación más molesta surgió hace varios años cuando un exintegrante "manifestaba acerca de malos manejos en la agrupación" y aseguraba que el grupo estaba haciendo "cosas que no estaban correctas".

Pero el dardo más venenoso fue el intento de deslegitimar la existencia misma de la banda. El exintegrante difundió la información de que "Kvrass no existía, de que Kvrass ya se había acabado" tras su salida. Esta afirmación fue categóricamente rechazada por la agrupación."Es totalmente falso," sentenció argumentando que "lo más importante son los hechos".



¿Qué más reveló Kvrass sobre este momento?

Durante la entrevista resaltaron que los últimos cinco o seis años, después de la salida de dicha persona, han sido "de los años más bendecidos también de Grupo Kvrass". La agrupación logró desvirtuar estas palabras y comentarios malintencionados "con hechos y con música".

El resultado directo de este conflicto mediático fue una estricta declaración sobre la propiedad de la marca "Kvrass". En el programa, Kenel Swing enfatizó que Grupo Kvrass es una "marca registrada a nivel nacional e internacionalmente", bajo la Superintendencia de Industria y Comercio.

Donde también declaró que cualquier tercero —sea "ex integrante de la agrupación," "persona natural," u "empresario"— que use la palabra "cabras, ex cabras, los cabras, o similar o semejante" está incurriendo en "infracción marcaria" y un "delito de usurpación marcaria" de carácter penal.

Sumado a esto, mencionaron que: "De hecho, en estos momentos en la superintendencia hay autos en contra de varias personas por infracción marcaria" y existen "sanciones por más de 10 salarios mínimos estipuladas". La agrupación trajo a colación casos similares como el de Frisby para dejar claro que "las marcas en Colombia se respetan".

