Kvrass

Kvrass

  • Grupo Kvrass y el momento en que “se les estalló la pepa”, ¿por un exintegrante del grupo?
    Grupo Kvrass y el momento en que “se les estalló la pepa”, ¿por un exintegrante del grupo?
    Foto: imagen de La Kalle
    Farándula

    Grupo Kvrass y el momento en que “se les estalló la pepa”, ¿por un exintegrante del grupo?

    En la entrevista del grupo Kvrass confesaron en El Klub de La Kalle, cuál fue el momento más complejo que tuvieron que afrontar.

  • ¿Quién es José Darío Orozco, vocalista de Kavrass que sufrió grave accidente de tránsito?
    ¿Quién es José Darío Orozco, vocalista de Kavrass que sufrió grave accidente de tránsito?
    Foto: Instagram @grupokvrrasoficial y @josedariomusic
    Farándula

    ¿Quién es José Darío Orozco, vocalista de Kavrass que sufrió grave accidente de tránsito?

    El integrante de la agrupación vallenata, que hizo parte del grupo de Omar Geles, viajaba por vías del Cesar.

  • Accidente de vocalista grupo Kvrass
    Accidente de vocalista grupo Kvrass
    / Foto: Cortesía
    Noticias

    VIDEO: vocalista de grupo Kvrass sufre gravísimo accidente de tránsito

    El integrante de la agrupación vallenata viajaba junto a su hijita menor de edad, quien también resultó gravemente herida.

  • Muere exintegrante del grupo Kvrass
    Muere exintegrante del grupo Kvrass
    /Foto: redes sociales
    Música

    Muere exintegrante del grupo Kvrass, Los Diablitos y los K Morales

    El joven músico, quien pasó por reconocidas agrupaciones, falleció a los 29 años de edad. El grupo Kvrass confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje.

  • Rafa Pérez, cantante colombiano
    Rafa Pérez, cantante colombiano
    / Foto: Instagram @rafaperezlaevolucion
    Música

    Rafa Pérez rompe el silencio sobre Kvrass: “Marcamos una generación entera”

    El exintegrante de grupo Kvrass y referente de la nueva generación del vallenato, rafa Pérez, habló de la agrupación y de si haría una colaboración de nuevo.

  • Poncho Zuleta y Jorge Oñate
    Poncho Zuleta y Jorge Oñate
    / Foto: Instagram
    Farándula

    “Una pérdida irreparable”: artistas vallenatos lamentan la muerte de Jorge Oñate

    A través de sus redes sociales, cantantes como Poncho Zuleta, Peter Manjarrés y Jorge Celedón manifestaron su profunda tristeza por la muerte de ‘el jilguero de América’, Jorge Oñate.

  • 19230_Vocalista de Kvrass se disculpa por fotos íntimas con su ex - Foto Instagram
    Video: Yader Romero se DISCULPA por las imágenes sexuales de él y su exesposa
    Vocalista de Kvrass se disculpa por fotos íntimas con su ex - Foto Instagram
    Farándula

    Video: Yader Romero se DISCULPA por las imágenes sexuales de él y su exesposa

    El cantante de Kvrass se pronunció sobre la viralización de las capturas de un video íntimo que grabó, alguna vez, con su ex.

  • 8059_La Kalle - El 'nen carrascal' - Captura Canal Caracol
    La Kalle - El 'nene carrascal' - Captura Canal Caracol
    La Kalle - El 'nen carrascal' - Captura Canal Caracol
    Música

    Yo también fui TRAICIONADO: El ‘Nene’ Carrascal

    Según el acordeonero, Anny Sarmiento sufrió de violencia intrafamiliar, lo que la llevó a ser infiel.

