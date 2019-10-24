La Kalle Kvrass
Grupo Kvrass y el momento en que “se les estalló la pepa”, ¿por un exintegrante del grupo?
En la entrevista del grupo Kvrass confesaron en El Klub de La Kalle, cuál fue el momento más complejo que tuvieron que afrontar.
-
¿Quién es José Darío Orozco, vocalista de Kavrass que sufrió grave accidente de tránsito?
El integrante de la agrupación vallenata, que hizo parte del grupo de Omar Geles, viajaba por vías del Cesar.
-
VIDEO: vocalista de grupo Kvrass sufre gravísimo accidente de tránsito
El integrante de la agrupación vallenata viajaba junto a su hijita menor de edad, quien también resultó gravemente herida.
-
Muere exintegrante del grupo Kvrass, Los Diablitos y los K Morales
El joven músico, quien pasó por reconocidas agrupaciones, falleció a los 29 años de edad. El grupo Kvrass confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje.
-
Rafa Pérez rompe el silencio sobre Kvrass: “Marcamos una generación entera”
El exintegrante de grupo Kvrass y referente de la nueva generación del vallenato, rafa Pérez, habló de la agrupación y de si haría una colaboración de nuevo.
-
“Una pérdida irreparable”: artistas vallenatos lamentan la muerte de Jorge Oñate
A través de sus redes sociales, cantantes como Poncho Zuleta, Peter Manjarrés y Jorge Celedón manifestaron su profunda tristeza por la muerte de ‘el jilguero de América’, Jorge Oñate.
-
Video: Yader Romero se DISCULPA por las imágenes sexuales de él y su exesposa
El cantante de Kvrass se pronunció sobre la viralización de las capturas de un video íntimo que grabó, alguna vez, con su ex.
-
Yo también fui TRAICIONADO: El ‘Nene’ Carrascal
Según el acordeonero, Anny Sarmiento sufrió de violencia intrafamiliar, lo que la llevó a ser infiel.