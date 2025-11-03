Video revela al conductor del accidente en la Mutis antes del choque fatal, ¿tambaleando?

Un nuevo video podría ser clave en el caso del accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre sobre la avenida Mutis, en Bogotá, donde dos motociclistas perdieron la vida tras ser arrollados por un carro blanco que terminó volcado sobre la vía.

El conductor responsable se dio a la fuga, pero cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos antes del impacto.

En las imágenes, captadas a las 5:55 de la mañana, se ve al conductor, identificado como Rubén Romero, saliendo de un lugar junto a dos acompañantes. La cámara muestra claramente a una mujer acomodándose en el asiento del copiloto y a otro hombre subiendo a la parte trasera del vehículo.

El conductor, con una chaqueta blanca, toma el volante sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

El vehículo, un Volkswagen blanco, fue visto desplazándose por la zona poco antes del accidente. Según los reportes iniciales, perdió el control e impactó a dos motociclistas, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar. Tras el choque, el carro quedó volcado y las imágenes posteriores muestran al conductor en el suelo, pero momentos después desaparece del lugar.

¿Quién conducía el carro del accidente en la Mutis?

Mientras las autoridades avanzan en su búsqueda, los acompañantes del conductor rompieron el silencio y dieron su versión de los hechos. En un comunicado, Camila Bermúdez y Edwin Delgado, quienes iban dentro del carro, contaron que todo ocurrió después de participar en una caravana de Halloween.

“Como habíamos consumido alcohol, decidí entregarle el carro a Rubén Romero, quien me presta servicios de lavado y conducción. Tengo pruebas de que él nos recogió a las 5:54 a. m. del bar”, explicó Bermúdez en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Ambos aseguraron que el accidente se produjo mientras dormían dentro del vehículo. Cuando despertaron, el carro ya estaba volcado y la escena era de caos total. Según narraron, al ver que varias personas se acercaban, pensaron que era para auxiliarlos, pero algunos aprovecharon el momento para robarles sus pertenencias.

Delgado y Bermúdez afirmaron que permanecieron en el sitio hasta que fueron trasladados a la Clínica Alcalá, mientras el conductor huyó del lugar. Las autoridades confirmaron que los tres ocupantes se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Por ahora, la búsqueda de Rubén Romero continúa. Las autoridades trabajan con los registros de cámaras de seguridad de la zona y testimonios de testigos para dar con su paradero y determinar su grado de responsabilidad en el accidente que cobró dos vidas.

#ATENTOS ⚠️ Nuevo video revela quién conducía el vehículo implicado en el fatal accidente de la Av. Mutis, en Bogotá, donde dos personas perdieron la vida. Las recientes imágenes evidencian los segundos previos al choque que ha generado indignación y dolor entre los ciudadanos. https://t.co/lVxapc4bfn pic.twitter.com/bdojpcGrcu — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2025

Las versiones de los acompañantes tras el accidente

Camila Bermúdez y Edwin Delgado, aún afectados por lo ocurrido, aseguraron que jamás imaginaron despertar en medio de una tragedia. Explicaron que el conductor se ofreció a llevarlos a casa y que confiaron en él porque ya lo conocían de antes.

El tío de una de las víctimas pidió que el caso no quede en el olvido y que el responsable sea localizado. Mientras tanto, los familiares de los motociclistas fallecidos exigen justicia y que se haga claridad sobre las circunstancias del accidente que enluta a dos hogares bogotanos.