Aparece presunta foto de lo que hacía el conductor que arrolló a dos motociclistas en Bogotá

El trágico accidente que dejó que le quitó la vida a dos motociclistas, cuyas identidades ya fueron reveladas en el occidente de Bogotá despertó todo tipo de comentarios acciones irresponsables del conductor implicado, en especial porque las autoridades buscan al responsable por manejar en presunto estado de embriaguez y la posterior fuga del lugar.

Este incidente se presentó cuando el conductor del vehículo particular tuvo la pérdida total del control del automóvil. Lo que provocó que este invadiera un carril y embistiera a los dos motociclistas. Sin embargo, el teniente coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, confirmó que el vehículo chocó contra al menos cuatro vehículos, incluidas las dos motos, antes de volcarse.

Ante esta situación, las autoridades sospechan fuertemente que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol, ya que todo apunta a un exceso de velocidad y posible embriaguez. Un video de cámara de seguridad mostró el momento exacto del accidente, observándose que el vehículo fue conducido por un borracho cuando arrolló a los motociclistas.



¿Cuál fue la última foto que apareció sobre el conductor con los motociclistas?

En las últimas horas, se conoció una fotografía mostrando al hombre señalado de provocar el siniestro junto a su pareja en lo que parecía ser un bar de Bogotá, en donde en esta se puede observar una mesa llena de botellas, sugiriendo que consumían licor minutos antes de la tragedia.

Puedes leer: VIDEO: Reacción de conductor al saber que acabó con la vida de dos motociclistas en Bogotá

Sin embargo, la ropa del conductor y su acompañante en la foto del bar no concordaba con la ropa vista en el video posterior al accidente, lo que podría indicar que se tratara de un día diferente.

Publicidad

#IRRESPONSABLES. Continúan saliendo a la luz nuevas evidencias sobre el trágico accidente en la Av Mutis (Bogotá). En una fotografía filtrada por grupos de apoyo se observa al irresponsable y a la mujer que lo acompañaba consumiendo licor mins antes de la tragedia. https://t.co/20MOchf69E pic.twitter.com/Sy9kyOwQ4N — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 31, 2025

Una vez ocurrido el suceso, la acción inmediata del conductor y su acompañante fue fugarse del lugar. No obstante, la huida fue frustrada, debido a que en otro video grabado se mostró a los responsables en aparente estado de embriaguez, tambaleantes y tratando de huir del lugar en otro vehículo. Pese a esto, no lograron huir debido a la acción de las personas.

Publicidad

Actualmente, las autoridades adelantan operativos e investigaciones para ubicar al responsable y ponerlo a disposición de la Fiscalía. De confirmarse que el conductor estaba ebrio, podría enfrentar cargos por homicidio culposo agravado por embriaguez, un delito que, según las fuentes, podría acarrear penas de hasta 18 años de prisión.

Mira también: Conductor que causó accidente mortal de dos motociclistas en Bogotá huyó del lugar