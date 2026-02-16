Empresarios prenden las alarmas por el salario mínimo: este porcentaje proponen

La discusión sobre el salario mínimo para 2026 volvió a calentarse, esta vez con la postura firme de los gremios empresariales, que consideran que mantener el incremento decretado por el Gobierno puede generar un golpe fuerte a la estabilidad laboral y al bolsillo de millones de colombianos.

Durante las negociaciones iniciales de diciembre de 2025, los empresarios propusieron un aumento entre el 7,2 % y el 7,21 %, una cifra que, según ellos, estaba alineada con la inflación proyectada y los niveles de productividad. Con ese ajuste, el salario base quedaría alrededor de $1.526.134, sin contar el auxilio de transporte.

La intención, explicaron, era evitar presiones excesivas sobre las nóminas de las empresas y reducir el riesgo de despidos.



Puedes leer: Primer pago de febrero tras suspensión del salario mínimo 2026: valor exacto

Sin embargo, el panorama cambió luego de la crisis jurídica generada por la suspensión del decreto que fijó el incremento en 23,7 %, correspondiente al llamado “Salario Vital” de $2.000.000. A partir de ese momento, algunos líderes gremiales ajustaron su discurso para evitar traumatismos inmediatos en las empresas y en los ingresos de los trabajadores.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, hizo un llamado a buscar un punto medio que permita proteger el ingreso de los trabajadores sin desestabilizar las finanzas empresariales. Aunque en un inicio los gremios calificaron el aumento como “irresponsable y populista”, ahora reconocen que una reversión total podría generar choques en las nóminas y en la economía cotidiana.

Desde el comercio, la postura fue más crítica. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó su desacuerdo con la decisión mayoritaria de mantener el incremento en el 23,7 %. Esto ocurrió tras una reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, convocada luego del auto del Consejo de Estado que suspendió el aumento y ordenó expedir un decreto transitorio.

Según los gremios, el efecto no sería inmediato, sino progresivo. Por ejemplo, en sectores como la administración de edificios o algunos servicios de salud, los costos laborales terminan trasladándose gradualmente a los usuarios. Esto, advierten, puede presionar aún más el costo de vida.

Publicidad

Salario mínimo 2026: esta sería la cifra exacta del nuevo decreto /Foto: AFP / IA

Publicidad

Puedes leer: Más de $300.000, la cifra que sale al ruedo en salario mínimo, ¿debes devolver dinero?

Los empresarios explican qué porcentaje proponen para el salario mínimo

Los gremios empresariales han dejado claro que su propuesta para el salario mínimo de 2026 se basa en un incremento cercano a la inflación y a la productividad del país. Durante las negociaciones iniciales de diciembre de 2025, plantearon un aumento entre 7,2 % y 7,21 %, una cifra que, según ellos, permitiría conservar la estabilidad de las empresas sin generar un impacto fuerte en los costos laborales.

Con ese porcentaje, el salario base se ubicaría alrededor de $1.526.134, sin contar el auxilio de transporte, manteniendo un ajuste que consideran “técnico” y alineado con el comportamiento de la economía.