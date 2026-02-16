Salario mínimo quedaría en 23,7 % por nuevo decreto: esta es la cifra exacta en debate

El salario mínimo vuelve a estar en el centro del debate luego de que el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente el decreto que fijaba el aumento para 2026. Tras esa decisión, el Gobierno tiene ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio, y la cifra que se discute es clara: mantener el incremento del 23,7 %.

La propuesta se conoció después de una mesa de concertación extraordinaria realizada en la sede del Ministerio del Trabajo, donde se analizaron los escenarios posibles. Allí se planteó que el salario mínimo quedaría con el mismo porcentaje que había sido definido inicialmente, lo que lo dejaría alrededor de los $2.000.000 mensuales, incluyendo el auxilio de transporte.

Puedes leer: Salario mínimo móvil en 2026: la cifra que propone Petro y pone en jaque el debate

Las centrales obreras respaldaron esa postura y señalaron que el aumento ya constituye un derecho adquirido. Desde su perspectiva, el decreto que fijó el 23,7 % se ajusta a la Constitución y no debería modificarse.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, fue uno de los más enfáticos al afirmar que el incremento debe sostenerse. “Nosotros vamos a defender este decreto del 23,7 %. Hoy lo defendimos. Este ya es un derecho adquirido y reconocido”, señaló. Además, agregó que, desde el punto de vista jurídico, el decreto es legal dentro del marco normativo del país.

Publicidad

Puedes leer: Primer pago de febrero tras suspensión del salario mínimo 2026: valor exacto

Los sindicatos también invitaron a la ciudadanía a respaldar esta posición con movilizaciones, con el argumento de que el aumento protege el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alza del costo de vida.

Salario mínimo móvil 2026: propuesta de Petro /Foto: IA /AFP

Publicidad

La postura de los empresarios: salario mínimo 2026

Del otro lado del debate, los gremios empresariales mantienen una postura distinta. Desde Fenalco insisten en que sostener ese porcentaje podría afectar la generación de empleo. Según este sector, un aumento de esa magnitud pondría en riesgo cerca de 700.000 puestos de trabajo formales, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Después de la suspensión provisional del decreto original, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunieron este lunes 16 de febrero para buscar un punto medio frente al nuevo decreto transitorio.

Al terminar ese encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que, desde el sector empresarial, existe una opinión mayoritaria según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23 %”. Esa afirmación dejó ver que, aunque hay diferencias, la cifra sigue siendo el eje de la discusión.

Además, el Gobierno evalúa si es posible mantener el aumento en ese mismo nivel. Para el presidente Gustavo Petro, según sus propios cálculos, el salario mínimo debería ubicarse en los $2.000.000 para 2026, con el fin de cubrir los gastos básicos de los hogares.

La idea del decreto transitorio es que funcione mientras se resuelve de fondo la situación jurídica del decreto suspendido. Por eso, el documento que se expida en los próximos días será clave para definir si el salario mínimo se mantiene con el 23,7 % o si se ajusta a otro porcentaje.

#Atención El salario mínimo quedaría en 23.7 % en el decreto transitorio que el Gobierno deberá presentar en un término de 8 días tras la decisión del Consejo de Estado. El valor se anunció tras el fin de la mesa de concertación extraordinaria en la sede del Ministerio de… pic.twitter.com/1SKf6pJO4r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 16, 2026