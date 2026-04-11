Mike Bahía mostró por primera vez el rostro de su hijo con Greeicy Rendón y causó revuelo

El cantante Mike Bahía volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir un momento muy personal que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En esta ocasión, el artista publicó un video junto a su hijo Kai, fruto de su relación con Greeicy Rendón, en el que por primera vez se puede ver con claridad el rostro del menor, algo que hasta ahora habían evitado mostrar públicamente.

El video, que fue compartido en su cuenta de Instagram, muestra una escena sencilla pero significativa: Mike Bahía compartiendo con su hijo en un espacio familiar mientras le arregla el cabello.



Lo que parecía ser un instante cotidiano terminó generando un gran impacto entre sus seguidores, ya que permitió ver por primera vez el rostro del niño sin restricciones ni ángulos que lo ocultaran.



Desde el nacimiento de Kai en 2022, la pareja había optado por mantener en privado la identidad visual de su hijo, mostrando únicamente imágenes en las que no se apreciara completamente su cara.

Sin embargo, en las últimas semanas habían comenzado a compartir más contenido en el que poco a poco dejaban ver más detalles del menor, lo que aumentó la expectativa entre sus fanáticos.

¿A quién se parece el hijo de Mike Bahía?

Tras la publicación del video, uno de los temas que más llamó la atención en redes sociales fue el parecido físico del niño, generando todo tipo de comentarios entre los seguidores de la pareja.

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Muchos coincidieron en que Kai tiene rasgos muy similares a su madre, especialmente en aspectos como el color del cabello y algunos rasgos faciales, algo que no pasó desapercibido en los comentarios.

La reacción en redes fue inmediata: miles de usuarios destacaron la ternura del momento y celebraron la decisión de los artistas de compartir esta parte de su vida familiar.

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Además, el video reforzó la imagen cercana que ambos han construido con su público, mostrando no solo su faceta artística, sino también su rol como padres.

Por otro lado, a pesar de que durante mucho tiempo, tanto Mike Bahía como Greeicy habían sido claros en su intención de proteger la privacidad de su hijo, evitando exponerlo completamente en redes sociales.

Esta decisión fue incluso tema de conversación entre seguidores, quienes en varias ocasiones se preguntaban cuándo mostrarían el rostro del niño.

Ahora, con este video, la pareja parece estar dando un paso hacia una exposición más abierta, aunque manteniendo el control sobre lo que comparten.

El momento ha sido interpretado por muchos como un gesto de confianza hacia sus seguidores, quienes han acompañado la relación de ambos artistas desde sus inicios.

Mientras tanto, la publicación sigue acumulando reacciones y comentarios, confirmando que cualquier detalle de la vida personal de la pareja continúa generando alto interés entre sus fans