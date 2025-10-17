Mike Bahía rompe el silencio sobre captura de su suegro y envía mensaje directo a Greeicy

En los últimos días, el nombre de Greeicy Rendón está en boca de todos debido a sus declaraciones tras la compleja situación que se encuentra atravesando su papá, Luis Alberto Rendón Melo, o más conocido como El Cachorro. Ante esto, Mike Bahía compartió un mensaje sobre toda esta situación.



¿Cuál fue el mensaje de Mike Bahía sobre el caso del papá de Greeicy Rendón?

Greeicy Rendón atraviesa por un mal momento a nivel familiar en los últimos días, pese a esto la artista caleña había guardado silencio y se había mantenido al margen. Sin embargo, en la noche del 16 de octubre la cantante compartió un video y un estremecedor mensaje sobre este hecho.

A lo largo del video que compartió Greeicy, se puede ver un montaje de fotos de su papá en diferentes ocasiones especiales. En este, la artista lo defiende de las presuntas acusaciones en su contra y lo cataloga como su ejemplo de vida e inspiración para lograr todo lo que ha alcanzado en su carrera.



“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro.” explicó Greeicy en su publicación en redes sociales.



Una vez se conoció esta publicación, su pareja Mike Bahía y padre de su único hijo, Kai, se pronunció en medio de esta situación para mostrarle su apoyo a la artista, con un breve comentario al decir que: “Te admiro cada día más amor de mi vida.” De igual forma, compartió el video en sus historias de Instagram.

De igual forma, otras celebridades compartieron mensajes de apoyó a la situación que se encuentra viviendo Greeicy, como es el caso de Lina Tejeiro, Maite Perroni, Guaynaa, Johanna Fadul, El Mindo, Daniela Ospina, entre otras celebridades.

Recordemos que hasta el momento, Luis Alberto Rendón Melo fue capturado en un retén vehicular en Cali y la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y tortura agravada, cargos que en un inicio podrían representar una pena de 60 años.

