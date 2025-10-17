¿Dónde queda la finca del papá de Greeicy Rendón? Tiene de vecino a Álvaro Uribe

El proceso judicial contra Luis Alberto Rendón Melo, conocido como El Cachorro, reveló detalles impactantes sobre el episodio ocurrido en la residencia de su hija, la cantante Greeicy Rendón, y su esposo, Mike Bahía, un predio valorado por su ubicación exclusiva.



¿Dónde queda la finca de Luis Alberto Rendón Melo, papá de Greeicy Rendón?

La finca, situada en Llanogrande, Rionegro (Antioquia), se convirtió en el epicentro de un escándalo que combina un hurto millonario con la grave acusación de "justicia por mano propia".

Puedes leer: Escoltas de Álvaro Uribe, mencionados en caso del papá de Greeicy Rendón; así participaron

Uno de los detalles más notables revelados por el expediente judicial es la participación directa del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el rescate de las víctimas.



Los documentos de la investigación indican que la finca de Uribe es vecina de la propiedad de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Cuando los patrulleros de la estación de Policía de Llanogrande llegaron a la residencia la noche del 8 de mayo de 2023, se encontraron con una situación de alto riesgo, pues los presuntos agresores superaban en número a los uniformados y portaban armas de largo alcance.



Ante la necesidad de refuerzos urgentes, la policía solicitó apoyo, momento en el cual ingresó a la escena el personal del esquema de seguridad de Uribe.

Esta coordinación inmediata permitió que el personal de seguridad del expresidente, junto con el Goes y portando armamento largo, "asaltaran la malla galvanizada" para ingresar a la residencia y lograron reducir al personal que estaba dentro.

Las víctimas, que se encontraban golpeadas y reducidas en diferentes habitaciones, confirmaron que estaban siendo secuestradas.

Publicidad

La cadena de eventos comenzó con el hurto de una caja fuerte que contenía una "considerable suma de dinero y joyas". Según la versión de Rendón Melo, la caja fuerte supuestamente contenía más de mil millones de pesos en efectivo, joyas y relojes.

Greeicy Rendón y su papá, Luis Alberto Rendón / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

El robo se descubrió el 8 de mayo de 2023, cuando la familia Rendón no se encontraba en la finca. Fue la esposa de Luis Alberto Rendón quien, al regresar a la habitación principal de Greeicy Rendón y Mike Bahía, notó cajas de relojes tiradas en el suelo y consideró el hecho sospechoso, comunicándolo a la artista.

Publicidad

Rendón Melo, tras revisar las cámaras con su hija y Mike Bahía, identificó como sospechosos a dos trabajadores: Elder Jacob Ruiz, maestro de construcción, y su ayudante, José Francisco Lenis Granobles.

El padre de la artista indicó a las autoridades que uno de ellos fue visto saliendo de la finca con un bolso negro y dejando la ropa de trabajo, lo que incrementó las sospechas sobre su implicación en el hurto.

A pesar de que Rendón Melo denunció el robo ante las autoridades, la Fiscalía General de Colombia lo señala por liderar un violento operativo extrajudicial.

El ente acusador sostiene que el padre de la artista presuntamente contrató a cinco hombres armados para interceptar a los dos trabajadores cuando fueron citados a una reunión en la finca. Estos hombres retuvieron y agredieron físicamente a los empleados.

Puedes leer: Revelan declaración de hombre que habría sido secuestrado por papá de Greeicy Rendón

Los relatos de las víctimas durante las audiencias preliminares describen actos como:



Uno de los agresores supuestamente usó un martillo para golpear a uno de los empleados en el brazo y el pecho, lo que le provocó pérdida de conocimiento, además de ser amenazado con un arma. Otro empleado relató que le introdujeron una pistola en la boca, frotándola contra sus dientes. También se habría utilizado una manguera para provocar asfixia y forzar confesiones.

Los informes forenses confirmaron la magnitud de las lesiones, señalando que una de las víctimas presentaba ocho heridas contundentes en el tórax y múltiples hematomas.

Publicidad

Luis Alberto Rendón Melo fue capturado en un retén vehicular en Cali y la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y tortura agravada, cargos que, según el ente acusador, podrían conllevar una pena de hasta 60 años de prisión.

Mira también: La razón por la que la Policía capturó al padre de Greeicy Rendón: ¿tortura y secuestro?