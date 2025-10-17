Se conoce foto del papá de Greeicy Rendón capturado; filtraron la reseña judicial

El caso que involucra a Luis Alberto Rendón, papá de la reconocida cantante y actriz Greeicy Rendón, sigue dando de qué hablar luego de que autoridades confirmaran su captura en Cali por una orden judicial vigente, relacionada con los delitos de secuestro y tortura. Actualmente enfrenta el proceso penal bajo detención domiciliaria.

Y aunque han salido a la luz varios detalles de los hechos, en las últimas horas se filtró la fotografía que corrobora la captura de Luis Alberto quien aparece en poder de Policía Nacional tras ser detenido en medio de un puesto de control.

Imagen del papá de Greeicy Rendón capturado

Papá de Grreicy Rendón capturado Semana

Cabe recordar que Rendón fue detenido en un puesto de control de la Policía Metropolitana de Cali cuando los uniformados detectaron la orden de captura activa en su contra, por una investigación iniciada en 2023 por un hecho ocurrido en mayo de ese año en una finca de su propiedad, donde dos trabajadores fueron presuntamente secuestrados y torturados al ser acusados de robo.



“Me tiraron al piso, me metieron una manguera en la boca y abrían la llave del agua. Me golpeaban varias veces. Luego nos encerraron en una habitación”, declaró la víctima ante la Fiscalía. Los vigilantes del conjunto La Soledad, donde está ubicada la finca, aseguraron que vieron a hombres armados y vestidos de negro ingresar al predio antes de escuchar gritos. Por temor, alertaron a la Policía, que llegó con apoyo de un esquema de seguridad cercano, perteneciente al expresidente Álvaro Uribe.

Inmediatamente, fue trasladado a las salas de detenidos y puesto a disposición del juzgado del corregimiento de Llanogrande (Antioquia).

