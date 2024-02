Greeicy confesó que gana más plata que Mike Bahía

La cantante caleña Greeicy Rendón y Mike Bahía, componen una de las parejas más populares y admiradas de la industria de la música y el entretenimiento.

El carisma de Greeicy y la frescura y sencillez de Mike, han sido quizá la mezcla perfecta para que se consolide una comunidad que día a día disfrutan de sus talentos y todas las experiencias que los artistas comparten en sus redes sociales, donde muestran los retos a los que se enfrentan en su cotidianidad, sus animales, y también un poco su vida en pareja.

Ellos son un “gran equipo”, así lo ha manifestado Mike en diversas entrevistas, y como equipo han sabido apoyarse y mantener controlados sus egos, pues ambos han empezado a crecer en una industria que es cambiante, pues según Greeicy “ahí un día estas arriba y al otro día podés amanecer abajo”.

Sin embargo, vale la pena resaltar que actualmente, ella especialmente, pasa por un buen momento. Se desempeña como coach en ‘La Voz Kids’ , es embajadora de varias marcas, y su carrera musical está creciendo a pasos agigantados, pues lo cierto es que Greeicy parece ser una trabajadora incansable, pues en sus últimos lanzamientos quedó evidencia que ni siquiera estando en estado de embarazo se quedó quieta.

Un esfuerzo que al parecer se ha visto también reflejado en su cuenta bancaria, pues en una entrevista, que le realizó la periodista española Eva Rey, la cual aún no ha salido completa, la caleña, intérprete de canciones como 'Los besos' y 'Amantes' confesó con mucha gracia que aunque el dinero no es tema de conversación en su hogar, en este momento es posible que sea ella la que tiene más en la cuenta bancaria. No obstante Greeicy resaltó que es consciente que es una situación que en cualquier momento podría cambiar, y que además no la atormenta.

