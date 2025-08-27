Juanes se sinceró y habló de cómo superó algunas adicciones: "No podía parar"

En los últimos días, el reconocido cantautor colombiano Juanes ha generado conversación entre sus seguidores tras conceder una sincera entrevista en el pódcast “Más Que Titulares”, dirigido por la periodista chilena Javiera Quiroga.

Durante la charla, el artista sorprendió al abrirse sobre episodios íntimos de su vida, incluyendo un tema que pocos conocían: su lucha contra la adicción al alcohol.



El músico relató que en su juventud se mantuvo alejado de las bebidas alcohólicas y otras sustancias, pues siempre llevó un estilo de vida disciplinado. Sin embargo, en la adultez, y en medio del éxito profesional, comenzó a beber como un mecanismo para enfrentar la presión y desinhibirse socialmente.

“Siempre fui muy juicioso, nunca tomé ni fumé, hasta que cumplí 38 años. Caí en eso por la fama, la presión, el trabajo…”, confesó con honestidad.

Juanes explicó que al principio no percibía el riesgo: “Yo pensaba que lo hacía porque me gustaba, porque me hacía sentir bien. Si me costaba socializar, tomaba un trago y me volvía más abierto, más divertido para hablar con la gente”, comentó.

No obstante, con el tiempo, aquella práctica ocasional se convirtió en un hábito descontrolado: “Empecé con uno o dos whiskys, luego tres. Después vino: una copa, tres, hasta terminar tomando una botella diaria. Llegó un momento en que no podía parar, y comencé a sentirme muy mal”, relató el intérprete de A Dios le Pido.

El artista reconoció que la raíz de este comportamiento era emocional: “No me daba cuenta de que estaba tratando de llenar un vacío, de escapar de mi realidad. Pero ese vacío terminó controlándome”, admitió.

Afortunadamente, llegó un punto de quiebre que lo hizo reflexionar: el ejemplo que quería darles a sus hijos. “Creo que fueron muchas razones, pero principalmente ellos. No quería que me vieran así. Y no pienses que me emborrachaba hasta caer al piso o que era violento. No, simplemente no lograba controlarlo”, aclaró.

Hoy, Juanes asegura haber encontrado un equilibrio que le permite disfrutar sin caer en excesos: “Ahora me tomo una copa de vino y la disfruto muchísimo, especialmente con la comida. Pero si mañana tengo que cantar, no me voy a tomar tres copas. He descubierto algo maravilloso: el balance”, concluyó.

Este testimonio ha sido aplaudido por sus seguidores, quienes ven en sus palabras una muestra de valentía y autenticidad en una industria donde, con frecuencia, los artistas enfrentan presiones silenciosas. Además, su historia pone sobre la mesa la importancia de hablar de salud mental y adicciones, incluso en medio del éxito y la fama.

