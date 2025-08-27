En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
FESTIVAL POPULAR AL PAQUE 2025
LINK CLASES DE NATACIÓN CON COMPENSAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juanes se sinceró y habló de cómo superó algunas adicciones: "No podía parar"

Juanes se sinceró y habló de cómo superó algunas adicciones: "No podía parar"

Juanes reveló que enfrentó una adicción al alcohol en la adultez, a pesar de no haber consumido en su juventud. Explicó que comenzó a beber para lidiar con la fama.

Publicidad

Publicidad

Publicidad