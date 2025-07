Juanes revela la verdadera relación con su hija mayor, Luna: "Me devasta"

Juanes, nombre artístico de Juan Esteban Aristizábal, es uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, ha sabido conquistar a millones con su estilo que fusiona el rock con ritmos colombianos.

Con éxitos como La camisa negra, A Dios le pido y Es por ti, Juanes ha mantenido una carrera sólida y coherente, pero detrás del escenario también ha vivido retos emocionales profundos que ahora decide compartir.

Durante una reciente conversación con Canal Trece, el intérprete de Volverte a ver dejó de lado los focos de la fama para hablar desde lo más personal: la relación con su hija mayor, Luna.

Con honestidad conmovedora, relató un periodo especialmente difícil cuando ella cumplió 17 años y comenzó a tomar distancia de la familia.

“Cuando Luna, que es mi hija mayor, cumplió 17 años, empezó como ese desprendimiento de nosotros”, explicó Juanes.

“Ya no quería ser la niña de la casa, estaba rebelde. Entonces mi relación con ella se volvió súper conflictiva, no había forma de que yo me sentara a hablar con ella. A un punto en el que yo me sentía invisible para ella. Y a mí eso me mataba”.

En medio de esta crisis emocional, Juanes se vio desorientado, sin saber cómo acercarse a su hija. En la entrevista, reconoció que incluso recurrió a ayuda psicológica junto a su esposa, la actriz Karen Martínez.

“Yo me sentaba con Cecilia y le decía: ‘¿Qué hago? Por favor, decime cómo hago’. Estaba muy afectado. Y Karen también. Eso nos generaba peleas. Porque era difícil en ese momento”, confesó.

A pesar del dolor que implicó esa etapa, el artista remarcó que hoy la relación con Luna ha sanado y es más fuerte que nunca.

“Afortunadamente, Luna hoy tiene 19 años. Tenemos la mejor relación. Nos amamos”, afirmó con alivio.

La vivencia, marcada por el silencio y la desconexión, inspiró la creación de Vida Cotidiana, una canción cargada de sentimiento donde Juanes busca tender un puente emocional hacia su hija.

“Vida Cotidiana es esta canción que habla de eso, de cómo yo le digo a ella que el silencio que ella me tiene me devasta, y al mismo tiempo le ofrezco disculpas porque mis errores son humanos también”.

Con esta revelación, Juanes se suma a la lista de artistas que utilizan su arte como catarsis, pero también como medio para sanar vínculos familiares.

Más allá de la fama, su testimonio conecta con la experiencia de muchos padres e hijas que atraviesan los vaivenes propios de la adolescencia.

El músico concluyó con una reflexión que trasciende la entrevista: “La vida realmente sin los hijos para mí no tiene color”.

Con esta frase, el colombiano dejó en claro que, pese a los momentos difíciles, el amor por sus hijos sigue siendo su mayor inspiración y motor de vida.

