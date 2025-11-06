EN VIVO: Audiencia contra Juan Carlos Suárez; juez decide si lo envía a la cárcel

En la mañana de este jueves 6 de noviembre se desarrolla la segunda parte de la audiencia en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue acusado de homicidio agravado en el caso Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que perdió la vida tras ser golpeado en la madrugada del 31 de octubre.

La primera audiencia tuvo lugar el miércoles 5 de noviembre cuando la Fiscalía presentó un relato de los hechos que vinculan al capturado con lo ocurrido y reveló una serie de elementos probatorios para argumentar que Suárez Ortiz es responsable en la muerte del joven de 20 años, de quien se detalló que fue agredido en estado de indefensión.

Gracias a estas pruebas recolectadas por el ente acusador, la fiscal del caso imputó a Juan Carlos por el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado por el joven en audiencia y se declaró inocente de los cargos.

Audiencia de medida de aseguramiento a Juan Carlos

En esta nueva diligencia las partes expondrán sus argumentos ante el juez sobre por qué el capturado debe permanecer, o no, privado de la libertad.



Pues la defensa de Juan Suárez intentará convencer al togado que el proceso no corre riesgo si su cliente permanece en libertad; mientras que la contraparte argumentará por qué el acusado debe esperar el avance del proceso privado de la libertad.



Luego de escuchar los argumentos el juez de garantías decidirá si mantiene al joven privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra, y además anunciará si la medida restrictiva será en una cárcel o en prisión domiciliaria.