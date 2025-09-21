Reviven video de Richard Ríos cuando era niño, pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno

Un video que circula en redes sociales ha emocionado a miles de fanáticos del fútbol colombiano. En él aparece Richard Ríos, actual figura de la Selección Colombia, pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno cuando apenas era un niño y se desempeñaba como recogebolas.

Las imágenes, grabadas en septiembre de 2013 en el estadio Ditaires de Itagüí, se han convertido en una verdadera joya nostálgica para los hinchas.



El recuerdo de Richard Ríos en un partido histórico

El video fue grabado durante un encuentro entre Itagüí Ditaires y Millonarios. Aquel día, el equipo capitalino logró empatar en los últimos minutos con dos goles de Dayro Moreno, desatando la euforia de la afición.

En medio de la salida rumbo al camerino, un pequeño recogebolas, con chaleco naranja, se acercó tímidamente al delantero para pedirle la camiseta, luego se acercó a otros jugadores de Millonarios. Ese niño, según fotografías y confirmaciones posteriores, era nada menos que Richard Ríos.



La escena, rescatada de los archivos por un hincha de Millonarios y publicada en TikTok, muestra cómo un momento sencillo puede convertirse en un símbolo inspirador. La naturalidad de Ríos al pedir el recuerdo a su ídolo refleja la pasión y los sueños que mueven al deporte.

En ese semestre, Dayro compartió el botín de oro con Luis Carlos Ruiz, siendo protagonista del torneo. Sin que nadie lo sospechara, la interacción con aquel niño representaba una especie de premonición de lo que vendría para el futuro del fútbol colombiano.



La inspiración detrás del video viral de Richard Ríos

El ahora mediocampista internacional, que ha vestido las camisetas del Palmeiras y del Benfica, se convirtió con el tiempo en compañero de Dayro Moreno en convocatorias recientes de la Selección Colombia.

Lo que hace una década era un sueño de infancia, hoy es una realidad para un jugador que se ha ganado un lugar entre los referentes del balompié nacional.

El material audiovisual no solo ha despertado la nostalgia de los aficionados, sino que también ha servido para recordar la importancia de perseguir los sueños.

Varios usuarios en redes sociales han destacado cómo la vida puede dar giros inesperados y cómo un niño que admiraba a un goleador colombiano terminó compartiendo camerino con él en la Tricolor.

Por ahora, el video continúa expandiéndose en plataformas digitales, generando comentarios llenos de emoción. La historia de Richard Ríos es un recordatorio de que el fútbol, más que un deporte, es una fuente de inspiración que conecta generaciones, ídolos y nuevas promesas.

