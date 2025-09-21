Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Reviven video de Richard Ríos cuando era niño, pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno

Reviven video de Richard Ríos cuando era niño, pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno

En el video viral, Richard Ríos aparece como recogebolas en 2013 pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno y a varios jugadores de Millonarios.

Video viral Richard Ríos de niño pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno.jpg
Video viral Richard Ríos de niño pidiéndole la camiseta a Dayro Moreno
Fotos Instagram:@dayrogol17 y @richardrios.m
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 21 de sept, 2025