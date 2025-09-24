Querido actor de programa infantil vive en situación de calle; la cara no le cambia

Tylor Chase cuyo rostro se hizo conocido por miles de jóvenes que crecieron viendo las producciones de Nickelodeon en los años 2000, ha vuelto a ser noticia, pero bajo circunstancias radicalmente distintas a las que lo llevaron a la fama.

El actor, de 36 años, fue recientemente identificado en una compleja situación de calle en Riverside, California.

Puedes leer: Así luce la calle de Medellín donde 'La vendedora de Rosas' pedía limosna hace 27 años



Chase alcanzó notoriedad por su interpretación de Martin Qwerly en la popular serie juvenil El manual de Ned (Manual de supervivencia escolar de Ned), donde su personaje se ganó el cariño del público gracias a su carisma y humor.

El dramático hallazgo fue difundido por una creadora de contenido en TikTok, identificada como lethallalli (@lethallalli). En el video, que rápidamente se viralizó, se observa al exartista con un aspecto visiblemente deteriorado.

Se le escucha pronunciar con dificultad las siguientes palabras: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

Las imágenes generaron una reacción inmediata de sorpresa y preocupación entre quienes lo recordaban como una figura entrañable de la televisión de hace dos décadas. Ante la viralización, sus seguidores en distintas plataformas impulsaron una campaña de recaudación en GoFundMe.

Publicidad

Los organizadores de la iniciativa destacaron que Chase es “un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”, buscando reunir fondos para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

La ola de apoyo tomó un giro inesperado cuando la creadora de contenido de TikTok compartió una conversación con una mujer que se identificó como la madre de Tylor Chase.

Publicidad

La mujer manifestó su preocupación de que las donaciones monetarias no fueran beneficiosas para su hijo. Según sus declaraciones, Tylor “necesita atención médica, no dinero”. Explicó que el actor “no puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo”.

Como ejemplo de su difícil realidad, detalló que le había comprado varios teléfonos, pero él los pierde en uno o dos días.

La mujer, quien describió a su hijo como un "niño bueno y dulce", sugirió que, si se lograban reunir fondos, ella podría depositarlos en una cuenta para él, ya que la mala administración del dinero podría perjudicarlo.

¿Quién es Tylor Chase, reconocido actor de El manual de Ned?

Tylor Chase, nacido en Arizona en septiembre de 1989, saltó a la fama interpretando al carismático Martin Qwerly en Nickelodeon.

Su trayectoria artística también incluye su participación en la serie Todo el mundo odia a Chris (Everybody Hates Chris), la película Good Time Max de 2007, y prestó su voz al personaje Hank Newbern en el videojuego LA Noire en 2011.

A partir de 2014, Chase mantuvo un canal de YouTube donde compartía poemas y actuaciones. Sin embargo, su actividad en redes sociales se detuvo en octubre de 2021, manteniéndose alejado de los focos hasta este reciente y preocupante descubrimiento.

Publicidad

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Abuelos fueron captados recreando un juego de cuando eran pequeños: "Corran, corran"

Actor Tylor Chase fue captado viviendo en condición de calle Foto: Tik Tok/ @lethallalli y Nickelodeon

Publicidad

Hasta la fecha, no existen declaraciones oficiales del actor ni de sus representantes. La creadora del video ha continuado compartiendo actualizaciones y solicitando información sobre el paradero de Chase, ya que aún no ha podido ser localizado nuevamente.

Su caso se suma a una lista de exestrellas juveniles que, tras el esplendor de la fama, han enfrentado serias dificultades personales y económicas en su vida adulta.

Por ahora, el futuro de Tylor Chase parece depender de la solidaridad de la comunidad y de la búsqueda de la atención médica que, según su familia, requiere urgentemente.