Actor de La Reina del Flow mostró su cambio físico tras "volver a la vida"; pesaba 109 KG

Andrés Sandoval, nombre que resuena en la televisión colombiana por su participación en producciones exitosas como "La Reina del Flow", conmovió a sus seguidores al abrir su corazón y revelar una inspiradora travesía de autodescubrimiento.

El actor hizo pública una notable pérdida de 29 kilos, pasando de 109 a 80 kilos en tan solo seis meses, un proceso que describe con una contundencia: "Volví a la vida".

Esta transformación va mucho más allá de una simple reducción de peso. Sandoval se sinceró en redes sociales sobre un profundo cambio físico y emocional que le permitió sentirse completamente renovado y mejor consigo mismo.

Él mismo confesó que, durante los últimos 14 años, tomó "muy malas decisiones" que lo llevaron a ciclos de descontrol, tocando fondo en más de una ocasión.

Estas etapas de excesos le acarrearon consecuencias severas, incluyendo depresión, angustia, aburrimiento, abandono y un gran dolor.

Sin embargo, el actor decidió cortar con ese ciclo. Asumió el compromiso de trabajar en sí mismo, recuperar el amor propio y embarcarse en un proceso disciplinado de cambio.

El resultado es evidente y motivo de orgullo para él: "La mirada ya no está triste, la sonrisa fluye con tranquilidad, recupero espacios para los que me formé con mucha disciplina, pero sobre todo pasión y amor. Las puertas que me cerraron vuelven a abrirse, la mirada vuelve a ser clara y a brillar".

Su mensaje final a sus seguidores es un llamado a la acción y la auto-determinación: "¡Sí se puede! Elígete a ti mismo y vuelve a empezar, no importa cuántas veces te toque hacerlo. Se puede, soy la prueba de eso".

¿Qué le pasó a Andrés Sandoval con sus hijos?

La alegría de su "vuelta a la vida" se contrasta con una dolorosa realidad: la imposibilidad de ver a sus hijos.

El actor denunció que lleva cerca de cuatro meses sin poder compartir con sus retoños, una situación que describe como "bien dura" y que le genera una profunda tristeza.

Sandoval buscó la custodia compartida, aclarando que su intención no es alejar a los niños de su madre, sino ser una parte activa en sus vidas.

La comunicación con ellos es casi nula; en cuatro meses, solo recibió una llamada en el Día del Padre.

En medio de estas adversidades, Sandoval buscó ayuda profesional y ha asistido a terapia. Un mensaje importante que ha compartido es la necesidad de que los hombres expresen sus emociones y lloren, dejando de lado las "masculinidades frágiles" impuestas en el pasado. "También lloramos, y perder es también ganar un poco, y a veces no lo reconocemos".

