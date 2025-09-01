En vivo
Juan Pablo Barragán lanza crítica a la 'actuación vacía' de algunos influencers en TV

El reconocido actor Juan Pablo Barragán, con una trayectoria sólida en cine y televisión, no se guardó nada al hablar sobre los desafíos del cine colombiano y la preocupante falta de profesionalismo en la actuación.

