En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINK DE TRASLADOS PARA COLEGIOS
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juan Pablo Barragán revela que antes de ser actor fue la cola de Aurelio Cheveroni

Juan Pablo Barragán revela que antes de ser actor fue la cola de Aurelio Cheveroni

El reconocido actor colombiano revela su inusual camino profesional, desde manejar títeres hasta protagonizar más de quince producciones cinematográficas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad