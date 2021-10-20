La Kalle Juan Pablo Barragán
Juan Pablo Barragán
Actor colombiano
Juan Pablo Barragán revela que antes de ser actor fue la cola de Aurelio Cheveroni
El reconocido actor colombiano revela su inusual camino profesional, desde manejar títeres hasta protagonizar más de quince producciones cinematográficas.
Juan Pablo Barragán lanza crítica a la 'actuación vacía' de algunos influencers en TV
El reconocido actor Juan Pablo Barragán, con una trayectoria sólida en cine y televisión, no se guardó nada al hablar sobre los desafíos del cine colombiano y la preocupante falta de profesionalismo en la actuación.
Juan Pablo Barragán lanza fuerte mensaje a jóvenes tras ser padre a sus 13 años
El carismático actor Juan Pablo Barragán se abre por completo para compartir una de las experiencias más íntimas y definitorias de su vida al ser padre a los 13 años.
Actor Juan Pablo Barragán mostró la penca insinuando que aparece un santo
Asegura que tuvo una aparición divina y fotografío la imagen.