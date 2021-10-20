En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
EXREINA ES ASESINADA
SANZ EN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Juan Pablo Barragán

Juan Pablo Barragán

Actor colombiano

  • Juan Pablo Barragán revela que antes de ser actor fue la cola de Aurelio Cheveroni
    Juan Pablo Barragán, actor colombiano
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Juan Pablo Barragán revela que antes de ser actor fue la cola de Aurelio Cheveroni

    El reconocido actor colombiano revela su inusual camino profesional, desde manejar títeres hasta protagonizar más de quince producciones cinematográficas.

  • Juan Pablo Barragán lanza fuerte mensaje a jóvenes tras ser padre a sus 13 años
    Juan Pablo Barragán, actor colombiano
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Juan Pablo Barragán lanza crítica a la 'actuación vacía' de algunos influencers en TV

    El reconocido actor Juan Pablo Barragán, con una trayectoria sólida en cine y televisión, no se guardó nada al hablar sobre los desafíos del cine colombiano y la preocupante falta de profesionalismo en la actuación.

  • Juan Pablo Barragán lanza fuerte mensaje a jóvenes tras ser padre a sus 13 años
    Juan Pablo Barragán, actor colombiano
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Juan Pablo Barragán lanza fuerte mensaje a jóvenes tras ser padre a sus 13 años

    El carismático actor Juan Pablo Barragán se abre por completo para compartir una de las experiencias más íntimas y definitorias de su vida al ser padre a los 13 años.

  • Juan Pablo Barragán.jpg
    Juan Pablo Barragán
    / Foto: Instagram Juan Pablo Barragán
    Farándula

    Actor Juan Pablo Barragán mostró la penca insinuando que aparece un santo

    Asegura que tuvo una aparición divina y fotografío la imagen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad