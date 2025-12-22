Recomendación para conductores: la distancia correcta al frenar tras un camión

Un accidente en la vía hacia Buenaventura dejó a una pareja fallecida y un menor herido luego de que una tractomula presuntamente sin frenos embistiera un vehículo familiar en un tramo congestionado de la carretera.

El siniestro, ocurrido el pasado 19 de diciembre, fue difundido en videos grabados por transeúntes que muestran la magnitud del impacto entre los vehículos y la tractomula involucrada.

El accidente revivió en redes sociales un video que da recomendaciones sobre cómo actuar si un conductor se encuentra detrás de un camión o vehículo pesado en carretera.



Aunque el contenido del video no sustituye consejos oficiales, expertos en seguridad vial señalan la importancia de mantener distancia y evitar posiciones de riesgo alrededor de vehículos de gran tamaño.

¿Por qué mantener distancia y evitar puntos ciegos?

Especialistas en seguridad vial señalan que los camiones y vehículos de carga tienen puntos ciegos importantes, también llamados “no-zones”, especialmente en los lados, delante y detrás del vehículo pesado.

Al estar demasiado cerca de estos puntos limita la visibilidad del conductor del camión y reduce la capacidad de reacción ante una frenada o un cambio de dirección imprevisto.

La recomendación general de seguridad es mantener una distancia considerable detrás de un camión, usando la “regla de varios segundos”. Esto significa dejar un espacio que permita reaccionar con tiempo suficiente si el vehículo de adelante reduce la velocidad de forma repentina.

¿Cómo reducir el riesgo al detenerse detrás de un camión en carretera?

El video que circula en redes sociales muestra una recomendación clave para quienes viajan por carretera y quedan detenidos detrás de un camión. En las imágenes se explica que, mientras se espera, es importante girar las llantas del vehículo hacia un costado y no dejarlas de frente.

Según se señala, esta acción puede ayudar a que, en caso de un choque por alcance, el automóvil sea empujado hacia un lado y no directamente contra el camión, lo que podría reducir la gravedad del impacto y proteger la vida de los ocupantes.

Una de las recomendaciones clave es evitar un choque por alcance en carreteras con tráfico pesado. Las autoridades de tránsito y expertos en conducción indican que seguir demasiado cerca a un camión eleva el riesgo de impacto porque estos vehículos tardan más en detenerse, especialmente si están cargados o circulan en zonas con pendientes o tráfico abundante.

Tras el accidente de Buenaventura, autoridades recuerdan que la seguridad en carretera depende de decisiones responsables por parte de todos los conductores. Mantener distancias, evitar puntos ciegos, reducir la velocidad y estar siempre alerta son medidas que pueden ayudar a disminuir el riesgo de siniestros, especialmente en carreteras con tránsito intenso de vehículos pesados.

En medio de los festejos de fin de año, las autoridades y expertos hacen un llamado a conductores y pasajeros para que prioricen la prevención y adopten prácticas de conducción segura cada vez que salgan de viaje.

