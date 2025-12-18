Levantan pico y placa para motos y carros durante 25 días; alcalde ya dio las fechas

Con el inicio de la temporada navideña y de fin de año, Medellín y los municipios del Valle de Aburrá contarán con mayor flexibilidad en la movilidad luego de que la Alcaldía anunciara la suspensión temporal del pico y placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026.

La medida, adoptada por la Alcaldía de Medellín en conjunto con el Área Metropolitana, fue anunciada con el objetivo de beneficiar tanto a residentes como a visitantes que transitan por la ciudad durante las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de fin de año.

Lee también: Pico y Placa en Bogotá trae cambio inesperado en diciembre; motociclistas beneficiados



Con esta suspensión, vehículos particulares, taxis y motocicletas podrán circular sin restricción durante las fechas establecidas.



La decisión responde a un análisis de la Secretaría de Movilidad que evidencia una reducción histórica en el flujo vehicular durante este periodo festivo, lo que permite facilitar la movilidad sin generar problemas significativos en las principales vías de la ciudad.



¿Desde cuándo se suspende el pico y placa y cuándo vuelve a aplicarse?

La medida comenzará a regir el martes 23 de diciembre de 2025, a partir de la medianoche, y se extenderá hasta el viernes 16 de enero de 2026. Durante este periodo, los conductores no estarán sujetos a las restricciones habituales por pico y placa ni a las sanciones económicas que normalmente se aplican cuando se infringe la normativa de circulación.

La restricción volverá a entrar en vigor el lunes 19 de enero de 2026, retomando la secuencia de placas que estaba vigente en el segundo semestre de 2025. Esto significa que desde esa fecha, los vehículos volverán a estar limitados según los últimos dígitos de sus placas durante los horarios establecidos por la norma.

Estos son los días en los que se levantará el pico y placa en Medellín Foto: Secretará de Movilidad

Puedes ver: Traslado de placa en Bogotá: costo, requisitos y por qué muchos deberán hacerlo



¿En qué municipios se suspenderá el pico y placa durante 25 días?

La suspensión del pico y placa no se limita únicamente a Medellín. Aplica para todos los municipios que conforman el Valle de Aburrá, incluyendo Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.

La decisión fue tomada de manera concertada entre los alcaldes de la región y el Área Metropolitana, con la finalidad de facilitar la movilidad durante una de las épocas del año con mayor flujo de personas por la ciudad.

El levantamiento temporal del pico y placa se apoyó en un estudio técnico que indica una disminución de hasta el 21 % en el tránsito vehicular durante finales de diciembre y el inicio de enero.

Publicidad

Autoridades locales, comerciantes y habitantes manifiestan que esta medida es positiva, pues esperan que la circulación sin restricciones facilite la movilidad para compras navideñas, desplazamientos a destinos turísticos y actividades culturales programadas para estas fechas en Medellín.

Asimismo, para turistas es un alivio, ya que visitan la ciudad por motivos recreativos o familiares, ofreciendo mayor facilidad para moverse sin preocuparse por las limitaciones tradicionales del pico y placa.

Publicidad

No obstante, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la dinámica del tránsito y recuerdan a los conductores que, una vez concluido el periodo de suspensión, deberán respetar nuevamente la normativa de circulación para evitar sanciones.

